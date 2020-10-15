Когда вернутся школьники за парты?

Возможность возвращения казахстанских школьников к обучению в традиционном формате стала одной из тем, затронутых во время онлайн-брифинга в СЦК с участием руководителей Министерства здравоохранения РК.

– Мы сейчас этот вопрос рассматриваем, – сказал министр Алексей Цой. – Как вы видите, в разрезе каждого региона выявляются заболевшие учащиеся. Школьники почти в два раза чаще болеют, когда обучаются в традиционном режиме, чем когда они обучаются дома.

Но глава Минздрава обнадёжил, что вопрос всё-таки рассматривается, и у врачей есть подходы, разработанные совместно с Министерством образования.

– Мы сейчас совместно обсуждаем, в каком формате будет проходить вторая четверть, – добавил министр.

По статистике ведомства, 21 ученик из 17 школ ВКО заболел КВИ. Всего в Казахстане с начала учебного года среди школьников зарегистрировано 184 случая заболевания коронавирусом, в том числе 73 – среди детей, обучающихся в дежурных классах. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов.

Кстати, в ответ на вопрос журналиста, почему ВКО по количеству заболевших регулярно выходит в лидеры этого антирейтинга, Алексей Цой скорее похвалил регион, отметив, что здесь высокий уровень тестирования. И, кроме того, область граничит сразу с двумя государствами, обладает высоким уровнем внутренней миграции.

– В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан с 6 октября 2020 года через автомобильные пункты пропуска государственную границу РК пересекли 33 600 граждан РК и иностранцев, в том числе пассажиров – 10 051, размещены в карантинные стационары – 3 322, из них у 60 выявлен положительный результат. Международными авиарейсами прибыли 14 832 пассажира, из них протестировано – 3 051, с положительным результатом – 9, – сообщил Е. Киясов.

Учитывая, что показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в течение семи последних дней составил 10,1 при показателе репродуктивности по РК 1,08, в масштабах страны на сегодня сохраняются имеющиеся карантинные меры без смягчения, с локальным усилением в регионах с высоким показателем заболеваемости.

– Принимая во внимание неблагополучную эпидемиологическую ситуацию по КВИ в мире, в целях усиления контроля на границе и предупреждения завоза и распространения инфекции на рассмотрение Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан вынесен вопрос усиления мер на границе, в части сокращения числа авиарейсов с Украиной, ОАЭ, Германией и Беларусью, – проинформировал вице-министр.

Кроме того, предлагается проводить на границе ПЦР-тестирование водителей, осуществляющих двусторонние международные грузовые перевозки при отсутствии справок, без размещения в карантинном стационаре. А при выявлении положительного результата по анкетным данным карантинизировать по месту нахождения.

В рамках исполнения поручения Президента РК Касым— Жомарта Токаева стоимость ПЦР-тестирования в Казахстане будет снижена на 22 процента.

– В связи со снижением цен на рынке расходных материалов министерством подготовлены предложения по снижению тарифов на ПЦР-исследования до 22 процентов. В частности, снижена стоимость средств индивидуальной защиты и тест-систем. После проведения необходимых согласований тариф будет утверждён до конца текущего месяца, – рассказал Алексей Цой.

Он напомнил, что в настоящее время мощность лабораторий уже доведена до 48 тысяч тестов в сутки. Вместе с тем в регионы осуществляется поставка лабораторного оборудования, проводится обучение специалистов, что позволит увеличить общую мощность лабораторий до 63 тысяч исследований в сутки.

– Всемирная организация здравоохранения официально допустила казахстанскую вакцину к клиническим исследованиям. С целью оценки безопасности и эффективности вакцины 17 сентября получено разрешение на проведение первой фазы клинических исследований на базе Национального научного центра фтизиопульмонологии. 17 ноября завершатся клинические исследования второй фазы, а третья фаза продлится до конца апреля 2021 года, – сообщил А. Цой.

Для обеспечения потребности страны в вакцине против CОVID-19 Минздрав уже определил группы риска, подлежащие вакцинации: это лица с хроническими заболеваниями старше 60 лет, медицинские работники, педагоги. Предварительное количество подлежащих вакцинации по республике составляет 2,8 млн человек, или 15 процентов населения. При этом потребуется 5,6 млн доз вакцины при двудозном применении. Министерством также ведётся работа по вероятному закупу российской вакцины

«Спутник V» и оксфордской вакцины компании Astrazeneca.

Айгуль Биданова

Бакытгуль Бельбаева

Нур-Султан