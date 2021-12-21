Когда спрос диктует предложение

В праздничные и выходные дни жителям и гостям Усть-Каменогорска представилась очередная хорошая возможность пополнить запасы основных продуктов питания на городских ярмарках. Они проводились одновременно в двух, наиболее популярных частях областного центра в минувшие пятницу и субботу.

С наступлением осени и зимы на рынках доминирует различная мясная продукция. Этому есть вполне логичное и понятное объяснение. Начинается сезон массового забоя скота, когда животных возвращают с летних пастбищ и отгонов, ставят на стойловое содержание. Большая часть поголовья реализуется в сельских округах, районах и городах Восточного Казахстана. Спрос на свежее и качественное мясо сохраняется круглый год, а вот способы создания его запасов у горожан изменились.

В первый год пандемии уже в летнее время заметно возросла потребность городских и сельских жителей в бытовой технике, удобной для хранения продуктов. Речь об объёмах, значительно превышающих прежние запросы и нормы потребления. Поскольку люди начали запасаться продовольственными товарами впрок и с большим запасом. Потому многим семьям понадобились дополнительные холодильники, морозильные камеры, так называемые, лари. Едва ошибёмся, если предположим, что они теперь имеются почти в каждом доме или квартире.

Практичные и заботливые хозяйки сегодня с успехом хранят в них мясо, фарш, рыбу, свежие овощи. К примеру, зелёный перец при определённой температуре отлично сохраняется до следующего лета. Потому не удивляйтесь, если вас угостят фаршированными перцами или голубцами в любое время года. Нечто похожее происходит со многими свежими ягодами, которые лучше не пускать на варенье, а заготовить на зиму в неизменном виде, посыпав сахаром. Таким образом, максимально сохраняются запах, вкус и цвет, многочисленные полезные вещества и компоненты. То же самое касается различной зелени и сочных приправ, активно используемых в кухне различных народов мира.

По поводу мяса, без которого ни дня не захотели бы прожить выходцы из сельской местности. Сегодня уже не имеется особого смысла в том, чтобы целиком заказывать в деревнях и сёлах тушу коровы, лошади, овцы в расчёте на целую зиму. Всё это теперь можно время от времени покупать на ярмарках в выходные дни или в будние часы работы на всех рынках. Конечно, всегда всё зависит от качества, цены, сезона на дворе, но у покупателей имеется выбор и в этом – главное. Каждый для себя решает сам, что себе купить.

Если же перейти от частного к общему, становится для всех очевидной проблема хранения продукции. На наш взгляд, это ключевая задача для сектора АПК Казахстана, над которой работают в сельском хозяйстве уже много лет. В случае бережного сохранения и глубокой переработки широкой линейки сельскохозяйственной продукции есть прекрасная возможность решить многие острые вопросы. Обеспечить сполна внутренний спрос и даже поставлять востребованные продукты питания на внешние рынки, что на сегодняшний день очень выгодно.

Весь нынешний год в зоне внимания покупателей ВКО находились цены на растительное масло. Регион является лидером в масштабах страны по выращиванию масличных культур и производству ароматного подсолнечного масла. Как же это сказывается на балансе спроса и предложения?

Накануне ярмарок в социальных сетях можно всегда обнаружить информацию о том, где и когда состоятся в Усть-Каменогорске очередные дни торговли продуктами. Указываются конкретные районы и города, ответственные за организацию ярмарок, точные их места дислокации. Это помогает покупателям ориентироваться на ту продукцию, которой по традиции славится та или иная местность.

В прошлую субботу на территории у фермерского магазина «Фреш Маркет» помимо привычных торговых рядов и точек для продажи можно было увидеть фургон с растительным маслом популярной в регионе марки. На сей раз продукцию предлагали от имени АО СПК «Ертіс».

Как нам рассказал при встрече директор департамента государственных программ СПК «Ертіс» Артём Демидов, такая форма работы позволяет непосредственно изучить и точно знать реальный спрос на конкретную продукцию. А также оперативно реагировать и влиять на сложившуюся ценовую конъюнктуру в меру возможностей.

Таир Сапаргалиев