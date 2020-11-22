Ключевые алгоритмы борьбы с КВИ 

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Казахстане, в том числе в ВКО, по-прежнему остаётся напряжённой. Всего с 1 августа зарегистрировано 40488 заболевших, 421 летальный случай и 29719 выздоровевших пациентов.

С 9 по 15 ноября в Казахстане от коронавируса скончались 46 человек. Лидерами в антирейтинге в разрезе регионов остаются ВКО и Алматы. Как отмечают эксперты, возможными причинами повышенной заболеваемости и летальности может являться нечёткое соблюдение всех требований и рекомендаций, прописанных в действующих клинических протоколах лечения и профилактики КВИ.

С целью повторного обучения врачей региона сотрудники кафедры инфекционных болезней и иммунологии Ербол Смаил и Сауле Маукаева провели обучающий семинар по клиническому протоколу «Коронавирусная инфекция» от 15.07.2020 г. и правила применения средств индивидуальной защиты», сообщает пресс-служба НАО «Медицинский университет Семей».

– Клинические протоколы, принятые и действующие в Казахстане, имеют важное значение в лечении пациентов с КВИ и обеспечении мер безопасности для медработников, – отмечает Сауле Маукаева. – Эти протоколы составлялись с учётом международного опыта, данных ВОЗ, а также собственного опыта страны. Мы уже проводили обучение медицинских работников региона по работе с данными протоколами, но сложная эпидемиологическая ситуация вновь вынуждает нас вернуться к этой теме.

В ходе обучающего семинара лекторы подробно остановились на патогенезе заболевания, клинической классификации, клинике новой коронавирусной инфекции. Сделаны акценты на лабораторные исследования инфекции, лечении больных.

Следует отметить, что сотрудники университета постоянно оказывают очную и онлайн лечебно-методическую помощь врачам, работающим в очаге и в лечебно-профилактических учреждениях города и региона. Среди них сотрудники кафедры инфекционных болезней Ербол Смаил, Алма Токаева, Сауле Маукаева, зав. кафедрой фармакологии Райхан Тулеутаева, зав. кафедрой факультетской терапии Ардак Жумагалиева, зав. кафедрой эндокринологии Жанар Заманбекова, ассистент кафедры скорой и неотложной помощи главный пульмонолог Жанар Уразалина, ассистент кафедры неврологии, офтальмологии и ЛОР-болезней Дмитрий Брыжахин, директор департамента клиники, кардиолог высшей категории Джамиля Мансурова. Многие также работают в КВИ-центрах.

Мария Щетинина

Семей