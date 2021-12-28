COVID-19

Ключ к победе над КВИ

28.12.2021
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Статистические данные демонстрируют развивающуюся тенденцию улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Сохранить позиции поможет строгое соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований.

В целом, в стране складывается благоприятная обстановка. Так, за последние четыре месяца заболеваемость COVID-19 снизилась в 16 раз. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, на 26 декабря практически все регионы находятся в «зелёной» зоне. В «жёлтой» остаются лишь Нур-Султан и Северо-Казахстанская область.

Для Восточного Казахстана конец года также ознаменовался снижением количества заболевших коронавирусной инфекцией. К примеру, по данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области, за сутки на 27 декабря зарегистрировано 12 новых случаев, из них десять – с клиническими симптомами, два – бессимптомной формы. Заболевших выявили в Усть-Каменогорске, Семее, Шемонаихинском, Жарминском и Уланском районах.

На сегодняшний день процент занятости коечного фонда составляет 11 процентов. Всего стационарное лечение получают 230 восточноказахстанцев.

Сложившаяся ситуация, безусловно, создаёт предновогоднее настроение и даёт надежду на дальнейшее улучшение эпидемиологической обстановки. Однако стоит помнить, чтобы закрепить позиции – необходимо продолжить соблюдать ограничительные меры.

Многих жителей области интересует, как будут проводиться новогодние мероприятия в условиях карантина. Отметим, что массовые торжества состоятся, но при соблюдении ряда условий. Главную ночь года рекомендуется проводить в узком семейном кругу, чтобы избежать всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Ещё одним ключом к победе над коронавирусом является вакцинация. История человечества знает немало примеров, когда массовая иммунизация населения позволила остановить различные пандемии и вернуться к привычному образу жизни. К слову, в Восточно-Казахстанской области, по информации Министерства здравоохранения Республики Казахстан, первый компонент вакцины получили 909067 человек, вторым компонентом привились 901010 жителей.

Стоит отметить, что в первую очередь исход ситуации зависит от самих людей. Необходимо осознать, что ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих лежит на каждом из нас. И если мы будем действовать разумно, то пандемия коронавирусной инфекции, которая держит всех в тисках почти два года, отступит.

Александра Исаева

28.12.2021
564

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