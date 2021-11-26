Клятва верности

В ВКО свыше 700 будущих солдат-пограничников, призванных на службу из разных регионов республики, приняли присягу на верность Родине.

По словам представителя Департамента ПС КНБ РК по ВКО майора Анары Карменовой, это один из самых торжественных и запоминающихся моментов в жизни каждого солдата. Присягая на верность Родине, народу и Президенту, воин принимает на себя обязательства быть преданным своему делу – защите Отечеству, и с этого момента несёт ответственность не только за себя, но и за страну.

Новобранцам осеннего призыва этого года выпал уникальный шанс принять присягу в преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан. Так, в Пограничных управлениях по Урджарскому, Зайсанскому и Курчумскому районам Департамента Пограничной службы КНБ РК по ВКО будущие солдаты-пограничники призыва «Осень-2021» торжественно приняли присягу на верность служению Отечеству.

В этот знаменательный день весь личный состав Пограничных управлений был построен на плацу. После поднятия Государственного флага Республики Казахстан и исполнения Гимна командиры подразделений приступили к приведению личного состава к военной присяге.

После торжественной церемонии начальники Пограничных управлений по Урджарскому, Зайсанскому и Курчумскому районам поздравили новобранцев с принятием присяги, а личный состав – с новым полноправным пополнением.

– Защита Отечества является священным долгом каждого гражданина нашей страны, – подчеркнул рядовой срочной службы В. Исаков из Костанайской области. – Военная присяга – это клятва воина на верность Родине, народу и законно избранному Президенту, которая даётся один раз и на всю жизнь. Я буду стараться исполнять свой долг с честью и достоинством.

Из-за карантинных ограничений торжественное мероприятие проводилось без присутствия родных и близких молодых пограничников. Для них в Instagram-аккаунте Пограничной службы КНБ РК была организована онлайн-трансляция.

Ерик Абитов

Фото из архива Департамента ПС КНБ РК по ВКО