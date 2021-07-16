Казахстан – открытая площадка для межконфессионального диалога

Равенство религий, свобода вероисповедания и межконфессиональное согласие – основные слагаемые стабильности и процветания Республики Казахстан.

Несмотря на многообразие различных религиозных взглядов, традиций и культур, наше государство остаётся единственным на территории бывшего Советского Союза, где нет конфликтов на национальной и религиозной почве. Многонациональность и многоконфессиональность Казахстан сумел превратить в своё главное преимущество – в нашей стране между населяющими её народами царят мир, единство и благополучие…

В Казахстане сформировалось конфессиональное многообразие, в которое вошли как традиционные вероучения – ислам, православное христианство, так и новые религиозные движения. Причём согласно Конституции РК каждый казахстанец имеет право самостоятельно определять своё отношение к религии.

В 1992 году Верховный Совет Казахстана принял Закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». В 2011 году – Закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». Особо стоит подчеркнуть, что основные Законы Республики Казахстан утверждают равенство всех казахстанцев независимо от их национальной принадлежности, это так называемая база для обеспечения свободы вероисповедания.

За годы Независимости опыт межконфессионального мира и согласия признан на международном уровне как образцовая модель «диалога цивилизаций», а столица нашей Родины стала мировым центром межрелигиозного общения, где проходят Съезды лидеров мировых и традиционных религий, на каждом из которых принимаются важные решения. Вспомним о некоторых из них. В 2003 году на I Съезде было принято решение проводить межрелигиозный саммит регулярно и создать его рабочий орган – Секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий. II Съезд, состоявшийся в 2006 году под общей тематикой «Религия, общество и международная безопасность», запомнился принятием «Принципов межрелигиозного диалога» и инициативой создания Международного центра культур и религий под эгидой Съезда. В 2009 году при участии и технической помощи со стороны системы ООН прошёл III Съезд, в котором приняли участие 77 делегаций из 35 стран мира, представлявших все основные религии мира. На IV Съезде лидеров мировых и традиционных религий в 2012 году создали Совет религиозных лидеров.

На сегодняшний день в Казахстане есть все необходимые условия для поддержки и развития межрелигиозного диалога, направленного на мирное сосуществование представителей разных конфессий.

Александра Исаева, по заказу Управления по делам религий ВКО

Фото из открытых источников