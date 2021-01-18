Казахстан обогнал Россию и Китай в международном рейтинге социальной мобильности

В рамках Всемирного экономического форума-2020 (далее – ВЭФ) был представлен первый глобальный индекс социальной мобильности (Global Social Mobility Index). В этом рейтинге Казахстан занял 38-е место, опередив такие страны, как Россия и Китай.

Под социальной мобильностью понимается способность текущего поколения граждан страны жить лучше, чем предыдущие.

Рейтинг глобального индекса социальной мобильности формируется на основе десяти социально-экономических параметров: качество здравоохранения, доступ к образованию, качество и равенство образования, возможности для непрерывного обучения, доступ к технологиям, возможности трудоустройства, справедливость зарплат, условия работы, социальная защищенность, эффективность и открытость общественных институтов.

В рейтинге были представлены 82 страны. Казахстан занял 38 место, набрав 64,8 балла, опередив Россию (39 место, 64,7 балла) на 0,1 балла и Китай (45-е место, 61,5 балла) на 3,3 балла.

Наилучших результатов (85,2 балла) добилась Дания, вторую строчку заняла Финляндия (83,6 баллов), за ними расположились Норвегия (83,6 балла) и Швеция (83,5 балла).

По показателю «Условия труда» Казахстан вошел в топ-20 стран, заняв 16 место с 69 баллами. По данному параметру наша страна опередила ряд развитых стран, таких как Сингапур, Австралия и Канада.

По критерию «Справедливость зарплат» Казахстан занял 25 место, опередив Германию и Великобританию, а по «Возможности трудоустройства» – 30 место, что выше Швеции и Канады.

С коэффициентом охвата сотрудников коллективными договорами на уровне 75% Казахстан занял 12 строчку. К примеру, 13 строку заняла Корея, 21 место у Швейцарии, а 23 у Германии.

В рейтинге по доступу к образованию Казахстан занимает 32 место, опережая Португалию (36 место) и Италию (37 место). По качеству и равенству в сфере образования наша республика занимает 33 место, уже уступая вышеуказанным странам.

По критерию «Непрерывное образование» Казахстану присвоена 46 строчка рейтинга (51 балл), что выше Украины (55 место) и Молдовы (59 место).

По количеству экономически активных женщин Казахстан также занял довольно высокую строчку – 22 место.

По уровню безработицы среди лиц с высшим образованием Казахстан занимает 33 место, за ним следует Ирландия, Новая Зеландия и Дания.

Как отмечается в докладе ВЭФ, если страны из рейтинга увеличат свой индекс социальной мобильности на 10 баллов, это приведет к дополнительному росту ВВП на 4,4% к 2030 году.

enbek.kz

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