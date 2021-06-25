Катымхана для сельчан

В Абайском районе открылась катымхана «Бөкенші баба».

Мечеть имени Кунанбая кажы в селе Караул была возведена в 1994–1995 годах. С тех пор это культовое сооружение служит местом для воспитания милосердия и нравственности. В последнее время здание нуждалось в ремонте.

Как известно, весной этого года при спонсорской поддержке предпринимателя Думана Зекенова в районном центре открылась новая мечеть «Құнанбай қажы» на 300 мест. При этом здание старой мечети не осталось без внимания. В преддверии 175-летнего юбилея великого поэта Абая Кунанбайулы потомками Бокенши бабы была начата реконструкция этого здания. Не так давно работы завершились, и теперь здесь находится катымхана «Бөкенші баба» на 500 мест.

За счёт средств районного общественного фонда «Парыз» здание было огорожено, проведены работы по благоустройству и озеленению территории.

Во время церемонии открытия с речью к сельчанам обратился секретарь районного маслихата Ерлан Лдибаев. Также свои поздравления выразили бизнесмен из Семея Калкаман Жуманбаев, член Союза писателей Казахстана, поэт Толеген Жангалиев, главный имам районной мечети Болат Самырбаев.

Также представители районного акимата наградили благодарственными письмами потомков Бокенши бабы, причастных к открытию катымханы.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников

Абайский район