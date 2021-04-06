Конкурс

Караван доброты

06.04.2021
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В музее Абая прошла торжественная церемония награждения победителей и участников республиканского конкурса «Караван доброты», организованного Фондом Нурсултана Назарбаева, Ассоциацией деловых женщин Казахстана и гуманитарным фондом «Дегдар».

Ранее награждение победителей прошло в Алматы, теперь церемония состоялась и в Семее. Всего на конкурсе было рассмотрено 700 заявок со всех регионов страны.

– Как вы знаете, прошёл конкурс «Караван доброты». Из 700 заявок два первых места завоевали представители Семея. Они уже получили награды в Алматы, и сегодня от имени Дариги Назарбаевой мы вручаем им заслуженные награды здесь, – говорит депутат областного маслихата Шолпан Чегедекова.

Так, первое место в номинации «Асар» занял именитый ремесленник из Семея, талантливый ювелир, мастер по коже и резчик по кости Абылайхан Асылбай. Первое место присуждено за особый вклад в популяризацию традиций изготовления национальных ручных изделий.

В номинации «Туған жер» победу одержал ещё один наш земляк, руководитель фонда «Халықтан халыққа» Даурен Кульчигишев. Фонд в период пандемии помогал нуждающимся в приобретении кислородных концентраторов, масок и прочих необходимых атрибутов. Так, фондом закуплено 185 аппаратов ИВЛ и лекарственных средств на сумму 17 млн  тенге. Вместе с тем фонд оказывает большую помощь многодетным семьям. За счёт фонда на сегодняшний день собственное жильё приобрели шесть многодетных семей города.

Наргиза Омарканова

Фото автора

Семей

06.04.2021
38

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