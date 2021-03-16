В регионе активно поддержали республиканскую донорскую акцию «Капля жизни».

В Региональном совете деловых женщин (СДЖ) НПП «Атамекен» по Восточно-Казахстанской области продолжили эстафету в поддержку акции «Капля жизни». Этот челлендж организован их коллегами из Мангыстауской области и передан в наш регион из Северного Казахстана.

Председатель РСДЖ НПП «Атамекен» по ВКО Елена Березинская-Абилова, заместитель директора Палаты предпринимателей ВКО Алия Мукашева, члены совета и сотрудницы Палаты сдали кровь для земляков, нуждающихся в переливании.

Акция «Капля жизни» прошла в Восточно-Казахстанском областном центре крови. Своим примером бизнес-леди призвали сограждан стать донорами и внести посильную лепту в оказание помощи пациентам, которым требуется кровь.

– Очень приятно, что на наш призыв откликнулись мужчины-предприниматели, которые следят за развитием женского бизнеса в Восточном Казахстане, – отметила Елена Березинская-Абилова. – В акции приняли участие 27 человек.

Движущей силой для них стало огромное желание помочь ближнему и осознание, что это может спасти чью-то жизнь.

– Сотрудники Центра крови организовали для нас настоящий праздник, – поделилась впечатлениями Алия Мукашева. – Поскольку акция проходила в канун 8 Марта, всем женщинам вручили подарочные наборы, подготовили угощения, зарядили нас хорошим настроением.

С чувством глубокого удовлетворения Региональный СДЖ НПП «Атамекен» по ВКО передал эстафету добра своим коллегам из Костанайской области.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы ПП ВКО