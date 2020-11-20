Каникулы с пользой 

Подведены итоги конкурса «Безопасные каникулы».

Чтобы школьники с пользой провели свой досуг, спасатели ДЧС ВКО организовали конкурс видеороликов «Безопасные каникулы». Для участия в нём ребятам необходимо было снять короткий видеобзор о соблюдении правил безопасности в каникулярное время.

К примеру, как не допустить пожара, не получить травму при гололёде или почему опасно выходить на тонкий лёд. Затем выложить видео на свой канал TikTok и отправить жюри. При этом учитывалось соответствие темам конкурса, креативность при съёмке, режиссура и операторское мастерство.

15 ноября организаторы подвели итоги. Победителями стали школьники из Усть-Каменогорска – Султан Бусунов, Варвара Отческая, Вероника Архимадрикова, Амира Кабдылымова.

– Конкурс направлен на привлечение внимания подрастающего поколения к основам безопасности и предупреждение детского травматизма, – отметили в пресс-службе ДЧС ВКО. – Ребята с творческим азартом подошли к выполнению условий конкурса, интересно преподнесли материал, а также применили спецэффекты и использовали возможности TikTok.

Добавим, самые интересные ролики размещены на официальной странице ДЧС ВКО в социальной сети Instagram.