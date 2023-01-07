Как стать… банкротом?

Закон РК «О восстановлении платёжеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» предусматривает три основных вида процедур.

Об этом в ходе пресс-конференции «Нормы законодательства о банкротстве физических лиц» проинформировал заместитель руководителя Департамента государственных доходов (ДГД ВКО) Ерик Татубаев.

Он отметил, что 30 декабря 2022 года Глава государства

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О восстановлении платёжеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан». Но действовать он начнёт по истечении 60 дней после его официального опубликования. Это означает, что граждане, имеющие долги, которые они не в состоянии погасить, смогут подать заявление на банкротство c третьего марта 2023 года. Можно будет это сделать через веб-портал «Электронного правительства».

– Закон предусматривает три вида процедур банкротства физических лиц, – уточнил представитель Ерик Татубаев. – Это внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платёжеспособности. Все три процедуры инициируются только самим должником, у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.

Так, внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами, не превышающим 1600 МРП (5,5 млн тенге).

По долгам свыше 1600 МРП и по остальным видам долгов казахстанцы смогут применить судебное банкротство. Заявление подаётся в суд по месту жительства должника. С даты возбуждения производства долговые обязательства считаются истёкшими, прекращается начисление пени (неустойки, штрафа), а должнику запрещается принимать на себя новые денежные или имущественные обязательства. Ему запрещён выезд за пределы РК, приостанавливается исполнение ранее принятых решений судов в отношении имущества должника.

Для должников, решивших применить процедуру внесудебного или судебного банкротства, в течение пяти лет будет действовать запрет на получение займов и микрокредитов (кроме получения микрокредитов ломбардов). Повторное банкротство возможно только через семь лет. Будет проводиться мониторинг финансового состояния банкрота в течение трёх лет после банкротства.

Ерик Татубаев добавил, что должник, являющийся получателем адресной социальной помощи (АСП) на протяжении шести месяцев, может подать заявление на применение данной процедуры без учёта срока просрочки.

Процедура восстановления платёжеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до пяти лет) при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.

Преимуществом этого вида процедуры является то, что после неё должнику не присваивается статус «банкрот». Следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота, а также отсутствуют ограничения в виде запрета на выезд за границу.

Ерик Абитов