Как правильно носить маски 

Министерство здравоохранения РК опубликовало десять правил ношения медицинских масок.
Пост с правилами и соответствующей инфографикой появился на странице Минздрава в Facebook.
10 правил ношения масок
- Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.
- Расположите маску металлическим зажимом или плотной вставкой вверх.
- Внешняя сторона маски обычно окрашена. Расположите ее от себя.
- Изогните металлическую вставку или зажим по форме носа.
- Закройте маской нос, рот, подбородок.
- Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской.
- Не касайтесь маски во время использования. В случае прикосновения обработайте руки.
- Как только маска становится сырой, замените еенановую.
- Не используйте одноразовые маски повторно.
- Снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски), и сразу же выбросьте ее. После этого обработайте руки.