Как насчёт документов?

Полицейские Восточно-Казахстанской области задержали преступников, находящихся в розыске.

В регионе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», результатом которого стало привлечение 1009 иностранных граждан к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

– Во время мероприятия при проверке документов сотрудники миграционной службы Шемонаихинского района выявили женщину, которая, имея паспорт гражданина Российской Федерации, использовала документ гражданина Республики Казахстан при въезде в наше государство, – сообщил начальник Управления миграционной службы Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Ербол Бекпаев. – За это её привлекли к административной ответственности по статье 496 КоАП РК с наложением штрафа в размере 100 МРП. Решением суда женщина выдворена за пределы Республики Казахстан.

Зарегистрированы факты и других нарушений. Так, за несвоевременное уведомление органов полиции о пребывании у них иностранцев привлечено к ответственности 339 казахстанцев, за осуществление трудовой деятельности иностранным гражданином без разрешения уполномоченного органа – 43 работодателя, столько же иностранцев выдворено за пределы Республики Казахстан.

Помимо этого, сотрудники криминальной полиции задержали шесть преступников, находящихся в розыске.

Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников