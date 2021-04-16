Как и где создаётся отечественная вакцина от коронавируса

Весной 2020 года, когда тотальный локдаун разделил регионы Казахстана блокпостами, а о новом вирусе было известно только то, что он чрезвычайно заразен и опасен, в два часа ночи в квартире вирусолога Куандыка Жугинисова раздался телефонный звонок…

Гендиректор института, где Жугинисов работает заведующим лабораторией коллекции микроорганизмов, дала ему ответственное поручение – немедленно отправляться в Алматы и привезти клинический материал для выделения штамма коронавируса. Так началась история создания казахстанской вакцины от COVID-19. А расположенный в посёлке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности стал одним из главных ньюсмейкеров страны – ровно год казахстанцы ждут от своих учёных создания спасительного препарата.

Поэтому и стал возможен ознакомительный пресс-тур в стены этого закрытого режимного учреждения. Это самый настоящий стратегический объект, чью деятельность курирует ДКНБ по Жамбылской области, охрану обеспечивает спецслужба МВД, а сам он находится на территории военной базы «Отар» Мин-обороны РК. В его стенах учёные работают с патогенами. А коллекция микроорганизмов НИИ – штаммов особо опасных инфекций, возбудителей экзотических заболеваний сельскохозяйственных растений, диких животных, птиц и человека – самая представительная в центральноазиатском регионе…

– В тот момент я чувствовал себя, будто нахожусь на войне. В Алматы было очень тихо, везде блокпосты. И мы – в сопровождении полиции. Клинический материал, который мне поручили доставить в родной НИИ, – это забор мазков заражённых людей, хранившийся в специальной пробирке. Наличие вируса было подтверждено ПЦР-тестированием. Клинический материал поставляется согласно международным требованиям. Учитывая их, мы привезли материал в институт, а специальная комиссия приняла его, – вспоминает Куандык Жугинисов в интервью республиканским изданиям.

По его словам, разработка вакцины от COVID-19 была начата отечественными учёными позже, чем их коллегами из других стран, также принявших решение создать заслон от пандемии.

– Если бы штамм был у нас раньше, мы сразу приступили бы к созданию вакцины, – отметил учёный.

Кстати, в лаборатории НИИ сразу после выявления первых случаев заболевания в Казахстане закупили новое оборудование для исследования нового вируса. Опытные учёные справедливо полагали, что вызвавший пандемию микроорганизм требует особого подхода. Об авторитете института говорит хотя бы тот факт, что он ежегодно поставляет, в том числе и за рубеж, более 27 млн доз различных вакцин против опасных и особо опасных инфекций. Его учёные разработали и внедрили 67 наименований вакцин, тест-систем и биопрепаратов для здравоохранения и ветеринарии.

– Линии, выпускающие ветеринарную вакцину и препараты для здравоохранения, абсолютно разные, совмещать их категорически нельзя. Существуют определённые нормы и жёсткие правила. Конечно, требования для вакцин медицинского назначения намного выше, – пояснила генеральный директор НИИПББ Кунсулу Закарья.

Итак, как же создаётся столь ожидаемая страной вакцина?

Старт процесса – в лаборатории клеточной технологии. Здесь при высокой температуре выращивается клетка, которая станет носителем вируса. А именно – Vero (с эсперанто – «истина»), полученная из эпителия почки африканской зелёной мартышки в 1962 году японскими учёными. С тех пор это единственная культура, сертифицированная ВОЗ и прошедшая все проверки для использования при создании вакцин для человека.

– После того как клетки наберут массу, мы сосуды с Vero передаём уже для непосредственного выращивания вируса. Ведь ему обязательно нужен живой организм, чтобы он развил свой генетический аппарат. Vero может храниться в течение нескольких лет. А в условиях жидкого азота, то есть при минус 196 градусах, – до 20-30 лет, – рассказал заведующий лабораторией клеточной технологии Азиз Наханов.

Первые доклинические испытания казахстанской вакцины от коронавируса на безопасность и иммуногенность проводились в научно-практической биологической клинике 15 мая 2020 года на линейных мышах. В июне и июле токсичность кандидатной вакцины проверили на мышах и крысах, а иммуногенность – на хорьках и золотистых сирийских хомяках. В июле и августе в исследования включили ближайших «родственников» человека – приматов.

– Это был важнейший этап изучения безопасности вакцины. И она показала стопроцентную безопасность! Выработка иммунитета на лабораторных животных была доказана, – рассказала заведующая лабораторией контроля безопасности технологий и биопрепаратов Айнур Нурпеисова.

По её словам, в первые три дня после прививки белые мыши и крысы несколько потеряли в весе. Но спустя 14 дней их состояние нормализовалось и стало стабильным. Они жили обычной жизнью. Их привили два раза с разницей в 21 день, что также предстоит в недалёком будущем и людям.

– Вакцинируя двухкомпонентно, мы до сих пор изучаем иммуногенность на хорьках, белых мышах и макаках-резусах. Уже ясно, что продолжительность иммунитета – более восьми месяцев. Мы можем смело утверждать, что наша вакцина – иммуногенна, – отметила Айнур Нурпеисова.

А затем наступил драматический момент, о котором мы писали в июле прошлого года, – следуя неписаному международному правилу создателей вакцин, семь разработчиков препарата первыми привились QazCovid-in.

– Антитела в организме испытуемых не исчезли до сих пор, – рассказал заведующий лабораторией особо опасных инфекционных заболеваний Леспек Кутумбетов. – При этом в момент вакцинации каких-либо нежелательных явлений мы не ощущали – даже повышения температуры тела.

Клинические испытания QazCovid-in начались в сентябре 2020 года. Во время первой фазы были привиты 44 добровольца, при второй – уже 200 человек. На сегодняшний день общее число добровольцев, испытавших на себе вакцину, составило три тысячи.

Население сможет выбрать при иммунизации отечественный препарат уже к концу апреля 2021 года. В поликлиники он будет доставляться в коробках по 10 флаконов, то есть 10 доз. Каждый флакон содержит 0,5 миллилитра, или 10 капель, вакцины.

– Перед применением его нужно хорошо встряхнуть, чтобы жидкость не оседала. После вакцина набирается в шприц и вводится в плечевые мышцы, – уточнил Леспек Кутумбетов.

Аналогичный флакон будет применён и во время ревакцинации через 21 день.

Преимущество казахстанской вакцины в том, что она может храниться в обычном бытовом холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов в течение одного года. Но замораживать её нельзя.

Как рассказала генеральный директор НИИ Кунсулу Закарья, вакцина QazCovid-in успешно прошла первую фазу клинических исследований с эффективностью 100%. Вторую – с эффективностью 96%.

Кунсулу Закарья пояснила два названия вакцины: QazCovid-in является научным, а QazVac – торговым.

Первая партия вакцины казахстанского производства в объёме 50 тысяч доз будет готова после 25 апреля. Это позволит вакцинировать 25 тысяч человек. Препарат производят пока в стенах института. Для увеличения объёма производства на территории Казахстана подыскиваются производственные площади. На сегодня между НИИ проблем биологической безопасности и «СК-Фармация» заключён договор на поставку 2 млн доз вакцин.

Кроме того наши учёные планируют разработать ещё четыре вакцины от COVID-19 – две векторные, одну ослаб-ленную и одну субъединичную. Так Казахстан стал одной из первых стран, решивших разработать сразу пять вакцин от COVID-19.

Айгуль Биданова, по материалам электронных СМИ

Фото Biosafety.kz