Как аннулировать долги?

Специалисты филиала Фонда социального медицинского страхования сообщили об изменениях в системе оплаты за страховку. Теперь восточноказахстанцы имеют право получить статус застрахованности на год вперёд, не оплачивая задолженность за прошедшие месяцы.

Чтобы донести информацию о нововведении и уточнить, для чего нужна медицинская страховка, в регионе организовали график рабочих поездок по районам. Медики отметили, что более ста тысяч жителей области до сих пор остаются вне системы ОСМС, лишая себя возможности бесплатно получать дорогостоящие медицинские услуги.

С пятого сентября текущего года в ВКО действует новая форма страхования в системе ОСМС, которая даёт право гражданам получить статус застрахованности на год вперёд. Об этом сообщил директор филиала Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) по ВКО Нурлан Кидирбаев.

– Такое нововведение – это выгодные изменения в системе обязательного медицинского страхования, – акцентировал директор филиала ФСМС. – Если ранее для получения медпомощи пациенту нельзя было иметь долги по страховке за прошедшие месяцы, то теперь у людей появилась возможность аннулировать задолженность и беспрепятственно обращаться к врачам в течение года.

Как пояснил Нурлан Кидирбаев, чтобы воспользоваться новым механизмом взносов за ОСМС и избавиться от долгов по страховке за прошедшее время, необходимо внести всю сумму по системе страхования за 12 месяцев вперёд (это порядка 36 тысяч тенге). Стоит отметить, что такой способ больше подходит для самозанятых граждан, поскольку для работающих в организациях людей оплату по страховке осуществляет работодатель.

Произвести оплату по обновлённому режиму возможно через отделения АО «Казпочта» и банков второго уровня или в мобильном сервисе Каспи банка.

– За три месяца в области по новому методу застраховались чуть больше 300 человек, – констатировал Нурлан Кидирбаев. – Это говорит о том, что жители мало осведомлены о нововведении. В настоящее время проводится информационная работа в виде отчётных встреч с населением региона.

По словам директора филиала ФСМС, уже утверждён график выездов в районы. Встречи будут проходить до середины декабря и в них примут участие представители районных акиматов, управления здравоохранения, Палаты предпринимателей «Атамекен», Фонда социального медицинского страхования.

На сегодняшний день более ста тысяч жителей до сих пор не включились в систему медстрахования. Нурлан Кидирбаев в очередной раз обратил внимание на важность участия в системе ОСМС и объяснил, для чего это нужно жителям.

– На сегодня вне системы обязательного медицинского страхования остаются 132 тысячи человек, – подчеркнул директора филиала ФСМС. – Безусловно, они не остаются без медицинской помощи. В рамках гарантированного объёма медицинской помощи (ГОМП) эти люди обслуживаются в медорганизациях. Остальные услуги предоставляются в рамках обязательного социального медстрахования (ОСМС). Сюда входят консультации профильных специалистов, различные анализы, обследования, диагностика. В том числе дорогостоящие процедуры (компьютерная томография, МРТ) плановая госпитализация, реабилитация, профилактика, лечение с применением высокотехнологичного оборудования. Поэтому Фонд призывает жителей включаться в систему страхования.

Стоит отметить, что система построена по принципу солидарности. То есть, участники системы ОСМС несут солидарную ответственность через взносы в Фонд: граждане – за своё здоровье, работодатель – за своих работников, государство – за социально уязвимые слои населения.

– На сегодняшний день Фонд заключил договоры с 25 поставщиками первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Это организации амбулаторной поликлинической помощи, – добавил Нурлан Кидирбаев. – Из них 16 государственных и девять частных. Напомним, с 15 сентября по 15 ноября в области проходила ежегодная кампания свободного прикрепления населения к семейным амбулаториям. За это время правом выбора поликлиники воспользовались 737 714 человек. Те, кто не принимал участия в кампании, остаются прикреплёнными к амбулаториям по месту жительства.

Лилия Дроздова