Кабинеты не в тренде 

С прошлого года в Восточном Казахстане реализуется проект по открытию «Сервисных акиматов». Уже в 19 городских и районных акиматах предоставляют услуги в новом формате. Навстречу новшествам идут и сельские округа.

Переход на сервисную модель работы государственных органов позволит повысить открытость и доступность госслужащих для населения. Это является действенным механизмом противодействия бытовой коррупции.

Основные критерии «Сервисных акиматов» – обслуживание профессиональными, компетентными специалистами, создание комфортных условий для граждан – залы ожидания, уголки самообслуживания, информационные стенды, WI-FI, удобства для лиц с особыми потребностями.

Стоит отметить, в текущем году 42 госучреждения по стране перешли на оpen space-формат, 30 – на сервисную модель работы. При этом Восточно-Казахстанская область является одним из лидеров по трансформации среди государственных органов, работающих по сервисной модели.

– Открытие «Сервисных акиматов» говорит об изменениях в управленческой и организационной культуре госорганов, их клиентоориентированности, – считают в Антикоррупционной службе ВКО. – Об эффективности внедрения новых управленческих технологий в работу госорганов свидетельствуют результаты исследования, проведённого Академией государственного управления при Президенте РК.

В регионе переход на формат оpen space осуществили: Департамент Агентства по делам госслужбы по ВКО, Департамент по делам обороны ВКО, Департамент государственных доходов по ВКО и другие ведомства.

Кроме того, фронт-офисы функционируют в Антикоррупционной службе ВКО, подразделениях Департамента полиции ВКО, отделах образования, вузах, где созданы все условия для безбарьерного приёма граждан и оказания им консультативной помощи.

Также в формате connection point в 234 из 247 сельских округов области уже работают уголки самообслуживания. Они технически оснащены необходимым оборудованием (компьютер, принтер, веб-камера) и позволяют охватить «цифровым» удобством местных жителей.

В дальнейшем с целью повышения доверия населения к гос-аппарату, а также реализации концепции «Слышащего государства», оpen space и сервисный формат функционирования планируется распространить на все уровни центральных государственных и местных исполнительных органов.

Ания Есмухамет