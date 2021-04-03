Агропром

К золотому стандарту породы акбас

03.04.2021
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В селе Шалабай Жарминского района установлено импортное оборудование, которое предназначено для автоматизированного отбора перспективных бычков с высоким генетическим потенциалом. Они будут потом активно использоваться для увеличения поголовья знаменитой казахской белоголовой породы.     

Необычный проект реализуется в ТОО «Шалабай», на родине уникальной породы, называемой в быту не иначе как акбас. О том, что представляет собой такая система, нам рассказал директор известного в Восточном Казахстане племенного хозяйства по разведению скота.

– Это технология канадской компании. В прошлом году мы совместно с Республиканской палатой казахской белоголовой породы провели переговоры. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, сумели полностью завезти и выполнить монтаж современного оборудования, – говорит руководитель хозяйства Куаныш Сулейменов. – В прежние времена требовалось восемь-девять месяцев на проведение оценки качества быков. При этом всегда присутствовал так называемый человеческий фактор. Это возможность ошибок, внесения некорректных сведений или банальных приписок, а внедрённая канадская система селекции абсолютно исключает всё это вместе взятое.    

По его словам, умная техника, смонтированная в селе Шалабай, передаёт все данные в режиме онлайн прямо в Канаду. Там информация проходит автоматическую обработку и в течение 45 дней даётся тщательный анализ эффективности содержания быков. В частности, какое животное сколько кормов съедает. При этом насколько загрязняет своими естественными отходами жизнедеятельности окружающую среду. Поскольку это оказывает воздействие на природу. В итоге подсчитывается, какой привес дало это животное.  

– Из первых 65 бычков по результатам 45 дней эта система отберёт лучших особей, которые съедают меньше кормов,  между тем обеспечивают более высокие привесы, – продолжает Куаныш Сулейменов. – А также в меньшей степени загрязняют атмосферу и окружающую среду. Так будут определены лучшие быки с отличной генетикой. В расчёте на них мы строим лабораторию, в которой будем получать семенной материал и поставлять для различных фермерских, крестьянских хозяйств, компаний на продажу.

В чём заключается суть этой прогрессивной системы? Если говорить доступным языком, бывают самые разные животные. Один бык имеет хороший аппетит, расходуется на него много кормов, а привесов как не было, так и нет. Другое животное потребляет гораздо меньше, но растёт как на дрожжах, прибавляет в весе каждый день и солидно.

Так вот канадская система рассчитана на то, чтобы из общего поголовья быков целевым образом отобрать как раз самых лучших особей. В перспективе, чтобы они при меньшем потреблении кормов гарантировали наивысшую прибавку в весе. Повысили эффективность их содержания. Результаты проекта станут известны в скором будущем.

По официальным данным Республиканской палаты по общему поголовью КРС казахской белоголовой породы, Восточный Казахстан является лидером в стране. И это не случайность. В условиях резко континентального климата имеет значение стойкость к сильным морозам или жаре. Ещё одним важным качеством является способность не терять веса на скудных растительности или кормах.  

Специалисты также делают акцент на следующем. В будущем, пройдя оценку по канадской системе, бычки ещё должны выдержать тест на качество потомства. Если же отцы передадут свои лучшие качества детям, а система это подтвердит на потомках, тогда уже отеческий семенной материал станет золотым фондом в развитии акбаса.    

В прошлом, 2020 году популярная порода отметила 70-летний юбилей с тех пор, как её вывели учёные страны. Сегодня трудно представить фермерские и крестьянские хозяйства, даже личное подворье без этих животных.   

Как ещё рассказал директор ТОО «Шалабай» Куаныш Сулейменов, в минувшем году вместе с коллегами удалось сделать то, что было невозможным в прежние годы. При поддержке казахстанских институтов развития и компаний закуплена современная сельскохозяйственная техника. Это позволит коллективу более эффективно использовать свои пахотные земли, повысить урожайность зерновых, а также кормовых, технических культур. Для животноводческой отрасли наличие прочного запаса качественных кормов по определению находится в числе самых главных задач.  

За 30 лет независимости Казахстана в степном Жарминском районе произошло много памятных событий. Среди них возрождение уникальной отечественной породы крупного рогатого скота. Если взглянуть на близлежащую округу, то можно увидеть стальные рельсы, пролегающие через ковыльные равнины и живописные местные  холмы. Новая ветка напрямую связала областной центр и город Шар. На маршруте поездов есть новая станция «Шалабай». Имя, известное землякам по многим хорошим поводам.    

Меир Токобаев  

Фото из открытых источников

03.04.2021
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