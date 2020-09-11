К вершине знаний 

Недавно на одном из республиканских каналов появилась информация, что школьники и студенты сёл Бестерек и Изгутты Айтыков Уланского района вынуждены добывать знания… в горах, поскольку в населённых пунктах нет Интернета. Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент газеты «Рудный Алтай» побывал в Уланском районе.

Село Бестерек находится всего в 38 километрах от Усть-Каменогорска, но уже при въезде в него теряется не только Интернет, но и мобильная связь. Руководитель отдела образования Уланского района Куат Окасов не стал отрицать, что отсутствие полноценной связи в населённом пункте является проблемой, которая требует решения, но акцентировал внимание на том, что в школе есть доступ к Всемирной паутине.

– На телевидении вышел видеорепортаж, где снято, как дети носят парты и учебники на гору и якобы там занимаются, – отметил Куат Окасов. – Показали, как будто наши школьники живут в доисторическое время. Так же нельзя. Это же неправда!

Как выяснилось впоследствии, комментарии в видеорепортаже давали дети, которые учатся в других учебных заведениях, и студенты, обучающиеся в дистанционном формате.

– В четвёртой четверти прошлого учебного года школьникам и учителям было категорически запрещено посещать школу из-за введённого карантина, – пояснил КуатОкасов.

Но и здесь проблем с обучением не возникало, поскольку занятия проводились в так называемом бумажном формате. То есть были дежурные учителя, которые ежедневно доставляли домашнее задание адресно.

– Мы оповестили всех родителей, чтобы они установили почтовые ящики. В них дежурные учителя оставляли задания на бумажных носителях и флешках, – пояснила директор КГУ «Основная школа имени Г. Салыкова» Роза Муглиева. – Раздача материалов проходила при строгом соблюдении норм санитарно-эпидемиологической безопасности.

Также на телеканалах транслировались уроки для учащихся с первого по 11 класс. Качество сигнала телевидения хорошее.

– Если бы была массовая проблема охвата вещания цифровым эфирным телевидением либо вещанием в аналоговом формате, то жители начали бы оперативно звонить и писать, обратились бы из местного акимата, – прокомментировал ситуацию заместитель директора Восточно-Казахстанской областной дирекции АО «Казтелерадио» Бахыт Калиев. – Мы полагаем, если и были случаи потери сигнала, то единичные. Когда поступают обращения, мы передаём заявку дилерам, в течение одного-двух дней отправляем монтажников, которые занимаются настройкой. Отмечу, что это услуга платная, потому что этим занимаются субъекты частного предпринимательства. Обслуживание телевышек – это наша прерогатива.

Нелегко в период карантина пришлось студентам, у которых не было доступа к Интернету. Но в новом учебном году и для них нашли выход из ситуации. Сейчас, когда школы работают в штатном режиме, они могут посещать учебные учреждения со своим оборудованием и пользоваться Интернетом с соблюдением санитарных требований.

– С 1 сентября специально выделен кабинет для студентов, – рассказала Роза Муглиева. – Чтобы ребёнок мог заниматься, родителям необходимо написать заявление. На сегодняшний день в школе обучаются уже пять студентов абсолютно бесплатно, но со своим ноутбуком и смартфоном.

Добавим, что в районе расположена 31 общеобразовательная школа с общим охватом учащихся 5036 человек. Из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, новый учебный год начался в двух форматах. Так, в девяти полнокомплектных школах ребята обучаются дистанционно. В штатном режиме начали работу 22 малокомплектные школы. Особо стоит подчеркнуть, что во всех школах Уланского района функционируют классы с интернет-связью. Для школьников и студентов они в свободном доступе.

О сроках проведения в сёла интернет-связи проинформировал технический директор Восточно-Казахстанского технического узла местных сетей Восточной региональной дирекции телекоммуникаций – филиала АО «Казахтелеком» Газинур Раимханов. По его словам, доступ к широкополосному Интернету жители сёл Бестерек и Изгутты Айтыков получат к 1 октября нынешнего года.

– Компания проводит масштабную работу по подключению сельских населённых пунктов к широкополосному Интернету, – сказал ГазинурРаимханов. – Менее чем за год мы провели 1800 километров волоконно-оптических линий связи по всем районам области. До 20 сентября по Уланскому району в рамках государственно-частного партнёрства планируется подключить четыре населённых пункта: Уланское, Бозанбай, Таргын, Асубулак. Буквально на днях совместно с районнымакиматом проработали техническое решение по подключению сёл Бестерек и ИзгуттыАйтыков. Думаю, до 1 октября работы будут выполнены, и жители получат доступ к широкополосному Интернету.

Татьяна Кравченко

Уланский район