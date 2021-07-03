К новым сортам зерновых культур

Учёные, а также производственники из Восточно-Казахстанской сельскохозяйственной опытной станции (ВКСХОС) в нынешнем аграрном сезоне продолжают научные опыты и исследования. В частности, сейчас ведётся работа над новыми сортами озимой, яровой пшеницы и озимой ржи, а также других культур.

Признаться, в последние годы в регионе погода вовсе не балует учёных и аграриев. Весна и начало лета в 2021 году земледельцев тоже не радовали. С осени выпадало мало снега, сильно промерзала почва, а с весны установилась засушливая погода. Потому мы с некоторой долей опаски и сомнения воспринимаем вести с полей нашей области, а жизнь показывает, что позитивного настроя терять нельзя.

Ведущий научный сотрудник из ВКСХОС Нурбек Муканов вместе с коллегами рассказывает, что различные сложности на руку для проведения опытов. На первый взгляд, звучит подобное утверждение несколько странно. Хотя в том и состоит некоторая чистота разных экспериментов. Именно в экстремальных, а не тепличных условиях новые сорта должны показать лучшие качества.

– В нынешнем году мы передали на государственные сортовые испытания ряд сортов озимой, яровой пшеницы, – говорит Нурбек Муканов. – В их числе сорт озимой и мягкой пшеницы «Алтай 1». Сейчас мы находимся именно на том участке, где она была посеяна прошлой осенью. На днях прошли хорошие дожди, установилась прохладная погода. Влаги в почве имеется ещё достаточно. Буквально, ещё месяц и можно будет нам приступать к уборке урожая.

Учёные и практики с большим производственным и жизненным опытом обычно не прибегают к категоричным утверждениям и безапелляционным прогнозам, выводам. Они знают, что иногда всё зависит от мелочи. Тут может вполне вмешаться в дело Его величество случай. В нынешнем году погодные условия вновь проявили себя как наиглавнейший фактор риска для полей и растений.

– Будем теперь надеяться, что за оставшееся время всё сложится благополучно, – продолжает собеседник. – Надо чтобы налился полновесный колос, созрел добрый урожай. Пока для этого существуют все предпосылки. Вы видите, что стебли пшеницы высокие, мощные, колос крупный. В этом проявляется ряд основных признаков нового сорта. Ему свойственны многие качественные характеристики, о которых более детально можно рассказать после уборки.

Чего ожидают от озимой мягкой пшеницы «Алтай 1»? В первую очередь, высокой отдачи с одного гектара земли. Потенциальная её урожайность может достигнуть при высоком агротехническом фоне вплоть до 70 центнеров на круг. Предполагается, что новый сорт будет устойчивым к различным болезням растений. Кроме того, предназначен он для возделывания в условиях Восточного Казахстана, а по периоду вегетации относится к среднеранним сортам. В плане содержания сырой клейковины и его хлебопекарных качеств также есть надежда на хороший итог испытаний.

А пока не будем забегать вперёд – жатва покажет! Тут хотелось бы вернуться к деталям. Как всё сложилось на поле после посева озимых осенью 2020 года? С малым запасом, покровом снега не страшно озимой культуре. Она ничуть не выпревает, зимует относительно благополучно. По мнению специалистов, сильное промерзание почвы для семян и всходов тоже не во вред, а даже на пользу. Весной земля под солнцем отдаёт влагу не сразу, но постепенно и расходуется она с максимальной выгодой для растений.

Всё вышесказанное позволяет сегодня с осторожным оптимизмом говорить учёным и практикам, что даже в нынешних, очень сложных погодных и иных условиях не нужно прекращать научных исследований, экспериментов. Потому вызывают всяческое уважение усилия руководства ТОО «ВКСХОС», коллектива по ведению научной работы.

«Рудный Алтай» этой весной сообщал, что Сенат Парламента РК поднял вопрос необходимости развития в сельском хозяйстве Казахстана семеноводства и селекции новых сортов, гибридов сельскохозяйственных культур. В первую очередь, для обеспечения сельчан отечественными высокоурожайными, эффективными сортами и гибридами. Именно здесь находится ключ к решению многих задач и проблем аграрной отрасли нашей области и республики. В конечном счёте, обеспечения также продовольственной безопасности, так актуальной в текущий момент для нас.

На языке агрономов видовая урожайность на опытных участках довольно неплохая. Однако урожай не тот, что в полях, а тот, что убран и находится уже в закромах. Потому подождём уборочной страды и тогда, если позволят небеса, расскажем о её результатах.

Меир Токобаев

Фото Тлеубека Шаяхмета