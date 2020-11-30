К нарядному облику села 

В Катон-Карагайском районе большое внимание уделяется благоустройству населённых пунктов. Всё это необходимо и важно для создания комфортных условий и повышения качества жизни населения.

По официальным данным акимата района, в 2020 году выделено и освоено на благоустройство парков, детских и игровых площадок 333 млн тенге. В частности, обустроены семь игровых площадок в сёлах Улкен Нарын, Катон-Карагай, Приморское, а также приведены в порядок два сельских сквера и один парк.

В рамках программы «Дорожная карта занятости» выполнен текущий ремонт поля для игры в мини-футбол в селе Топкаин.

Кроме того, на благоустройство 19 дворов при жилых многоквартирных домах в селе Улкен Нарын планируется по комплексному плану ежегодно выделять по 40-50 млн тенге. Подобные мероприятия намечены и в селе Катон-Карагай. К примеру, в 2021 году там будет проведено благоустройство четырёх дворов при многоквартирных домах на общую сумму 50 млн тенге.

Совместными усилиями будет создана максимально благоприятная среда для проживания, полноценного отдыха, занятий спортом и физической культурой.

Меир Токобаев

Катон-Карагайский район