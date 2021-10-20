Изобретай-ка!

Юные изобретатели из Глубоковского района в очередной раз удивили полётом технической мысли.

Сразу три первых места в областном этапе республиканского конкурса инновационных идей «Первый шаг к великому изобретению» завоевали воспитанники Станции юных техников посёлка Глубокое.

Региональный тур был организован Восточно-Казахстанским научно-методическим центром развития одарённости и дополнительного образования «Дарын».

Соревнование проходило в формате интерактивных презентаций. Изобретатели из Глубокого показали один из самых лучших результатов, достойно отстояв победу в серьёзном соперничестве со сверстниками.

Проекты, представленные на конкурсе, были выполнены в разрезе таких учебных предметов и научных направлений, как химия, физика, экология и охрана окружающей среды, биотехнологии, робототехника и другие.

В техническом конструировании в области разработки действующих моделей автотранспорта лучшим признан Никита Титов, представивший проект «Багги» (руководитель Ю. Б. Марченко).

В номинации «Техническое конструирование в области водного транспорта» отмечена Кристина Ларицкая с проектом «Паром» (руководитель В. В. Королихин); в номинации «Проекты в области разработки теплоэнергетики, электроэнергетики, альтернативной энергетики с проектом «Автономное электричество» – Кирилл Хмара (руководитель С. В. Фомин).

Превратить учебный процесс в увлекательное путешествие за новыми и важными знаниями, конечно, помогают педагоги дополнительного образования Глубоковской СЮТ.

– У нас созданы все условия для разностороннего интеллектуального, творческого и физического развития подрастающего поколения, – отмечают наставники юных изобретателей. – Работает сеть различных кружков и клубов по интересам, где школьники разных возрастных групп с удовольствием проводят свободное от основной учёбы время.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено СЮТ п. Глубокое

Глубоковский район