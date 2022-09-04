Из Шымкента – за медицинской помощью

Высокотехнологичную помощь в ВКО получают онкобольные из любых точек страны.

Операции при различных видах рака в областном Многопрофильном центре онкологии и хирургии проводят высококлассные профессионалы, каждый из которых имеет за плечами огромный практический опыт таких вмешательств.

Серьёзным подспорьем в работе специалистов служит и самое современное оснащение клиники. Высокотехнологичное оборудование, новейшие операционные и химиотерапевтические методики лечения – всё это гарантирует пациентам высокие шансы на полное выздоровление.

В этот раз восточноказахстанским врачам удалось спасти жителя Шымкента от прогрессирующего рака желудка.

Адильбек Баймусанов, заведующий отделением торакальной онкохирургии ВКО МЦОиХ, отмечает, что рак желудка – одно из самых распространённых онкологических заболеваний в мире.

– Обращаемость пациентов с раком желудка занимает не последнее место среди всех видов онкологических заболеваний, – поясняет врач. – Ему подвержены мужчины и женщины, как правило, от 35 лет и старше. По нашим наблюдениям, более чем в 60 процентах случаев рак желудка диагностируется на прогрессирующей стадии с возможными метастазами. Такие пациенты требуют незамедлительного начала лечения и экстренной помощи.

К слову, житель Шымкента узнал о высокотехнологичной помощи, которую оказывают онкохирурги из Восточного Казахстана, в социальных сетях. Написал лично врачу Адильбеку Баймусанову с просьбой прооперировать его. Приехав в Усть-Каменогорск, мужчина прошёл комплекс необходимых обследований, после чего была операция.

По словам заведующего отделением торакальной онкохирургии, проведена резекция желудка и пищевода с удалением злокачественной опухоли. После операции и реабилитационного курса пациент был выписан в удовлетворительном состоянии. Не думал, что в региональной больнице оказывают такую высококлассную медицинскую помощь, – делится житель Шымкента. – Местные врачи – настоящие профессионалы, которым по силам борьба с таким коварным заболеванием, как рак. Особо хочу отметить, что медицинская помощь в онкоцентре мне была оказана абсолютно бесплатно – за счёт Фонда ОСМС.

Адильбек Баймусанов констатирует: несмотря на успехи медицины в диагностике и лечении злокачественных новообразований, рак желудка может развиваться бессимптомно. Поэтому медик настоятельно рекомендует ежегодно проходить плановое обследование желудка.

Снизить риск появления злокачественных новообразований можно при помощи соблюдения нескольких простых правил. Своевременно лечить предраковые заболевания (гастрит, язву желудка, полипы и другие). Сократить потребление жирных, солёных, копчёных, острых и жареных блюд. Увеличить в рационе доли свежих овощей и фруктов, диетических продуктов. Соблюдать режим приёма пищи. Отказаться от алкоголя и курения.

– Наш опыт показывает, что лечение рака желудка возможно всегда, вне зависимости от его стадии и локализации, – отмечает врач. – Разработанные и апробированные методики нашего онкоцентра направлены на излечение от этого недуга, предупреждение прогрессирования заболевания и улучшение качества жизни пациентов. В ВКО онкоцентре получить бесплатную квалифицированную медпомощь могут абсолютно все казахстанцы.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ВКО ФСМС