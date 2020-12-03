Восточно-Казахстанская область вышла из «красной» зоны по темпам распространения COVID-19.

Благодаря реализации комплексных мер, направленных на профилактику, раннее выявление, эффективное лечение, лабораторные обследования носителей вируса, изоляцию больных и контактных лиц, в регионе наблюдается постепенное снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией и стабилизация эпидемиологической ситуации. Так, среднее значение репродуктивного числа по области составило 0,85 при республиканском показателе 1,04. Это позволило отнести область в «жёлтую» зону.

Стоит отметить, что улучшение эпидемиологической обстановки прямым образом повлия-ло на введение послаблений некоторых ограничительных мер для представителей бизнес-сферы. В новом постановлении исполняющего обязанности главного государственного врача Восточно-Казахстанской области от 2 декабря говорится, что ограничительные меры продлены до 17 декабря, также продолжат свою работу 24 санитарных поста. Однако изменился режим работы некоторых объектов.

– При соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил продолжают функционировать объекты питания с режимом работы с 7:00 до 24:00, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, – сообщил представитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Восточно-Казахстанской области Талгат Тунгушбаев. – Такие объекты, как продовольственные и непродовольственные рынки (крытые и вне зданий), в Риддере, Глубоковском районе и районе Алтай могут работать с 7:00 до 19:00, кроме выходных и праздников. Деятельность продовольственных рынков вне зданий в других городах и районах области разрешается с 07:00 до 19:00, без ограничений по дням недели.

Для минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией работодатели должны сохранить дистанционный режим работы для не менее 60 процентов сотрудников при штатном расписании свыше 40 человек.

Особо подчеркнём, несмотря на положительную новость, восточноказахстанцам не следует расслабляться. Необходимо продолжить соблюдение правил, которые позволят разорвать цепочку распространения коронавирусной инфекции.

– Мы неустанно призываем население соблюдать меры профилактики, – резюмировал ТалгатТунгушбаев. – По-прежнему необходимо воздержаться от посещения и организации массовых мероприятий, продолжать соблюдать санитарные нормы, такие как ношение медицинских масок, социальное дистанцирование. Также остаётся актуальным ограничение передвижения людей старше 65 лет.

Александра Исаева