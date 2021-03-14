Источник глубоких знаний

Восточноказахстанцы обучаются на грантовой основе в Египетском университете исламской культуры «Нур-Мубарак».

По поручению акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова в течение последних трёх лет Управлением по делам религий ВКО проводится подбор кандидатов, желающих обучаться в отечественных теологических учебных заведениях за счёт средств областного бюджета.

Так, по результатам проведённой работы в августе 2019 года шесть абитуриентов стали обладателями гранта на обучение в Египетском университете исламской культуры «Нур-Мубарак».

В 2020 – 2021 учебном году в этот университет для прохождения бесплатного обучения направлены три абитуриента, в предстоящем учебном году планируется направить ещё троих.

– После окончания первого курса студенты проходят соответствующую практику в управлении и ТОО «Центр исследования проблем религий Восточно-Казахстанской области», где они смогут получить практические навыки в теологической работе, – отметили в Управлении по делам религий ВКО.

Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак» – это уникальное высшее учебное заведение в Казахстане, которое ведёт подготовку высококвалифицированных исламоведов, религиоведов, преподавателей арабского языка и литературы, переводчиков, отвечающих требованиям современного общества.

В университете есть кафедры исламоведения, теологии и религиоведения, изучения арабского и английского языков. Кроме того, студенты получают знания по исламской юриспруденции, праву.

Стоит отметить, по завершении обучения выпускники будут работать по специальности на территории региона.

Управлением на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на популяризацию отечественных теологических учебных заведений. Эти мероприятия позволяют минимизировать риск вовлечения молодёжи в нерекомендуемые религиозные учебные заведения. При этом качество отечественного теологического образования ничем не уступает программам иностранных учебных заведений.

По мнению специалистов, развитие в стране системы высшего духовного образования поможет свести на нет попытки вербовки молодёжи в ряды деструктивных религиозных течений. Ведь чаще именно из-за недостаточной религиозной грамотности молодые люди становятся адептами радикальных течений.

– Интерес к познанию религии в основном наблюдается у выпускников школ. Поэтому важно вовремя направить их в правильное русло. С потенциальными студентами проводится собеседование. Мы интересуемся, какую специальность они хотели бы выбрать. Абитуриенты в свою очередь практикуются в Центре исследования проблем религий ВКО, получают там ответы на интересующие их вопросы, – добавили в областном управлении.

Управление по делам религий ВКО приглашает выпускников одиннадцатых классов школ области принять активное участие в конкурсе на получение образовательных грантов акима области.

Подробную информацию можно получить по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, а также по телефону 8 (7232) 608-277.

Гульжан Естаева, по заказу Управления по делам религий ВКО

Фото nmu.kz