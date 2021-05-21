Искусство в быту и простые бизнес-теоремы

В одном из музеев Восточного Казахстана не так давно открылась выставка ремёсел. В её экспозиции приоритетное место занимают изделия из овечьей шерсти и войлока. Они в самом прямом смысле имеют декоративно-прикладное значение. Не только радуют глаз, но и могут использоваться в быту.

Современного человека сложно чем-то удивить. Вокруг всё меняется так быстро, что калейдоскоп событий воспринимается как должное. В этом мире переменчиво многое, но в первую очередь непостоянством отличается её величество мода. В последние годы её последним писком является интерес к изделиям из овечьей шерсти и войлока. Причем зачастую из них умудряются мастера производить не утилитарный и банальный ширпотреб, а дизайнерские вещи, характерные для индустрии высокой моды. Здесь нельзя умолчать об искусной и довольно сложной технике изготовления, без сомнения, претендующей на статус штучной работы. С этой точки зрения некоторые изделия представляют собой настоящие шедевры, достойные высокой оценки и оплаты.

НА ТОНКОЙ ГРАНИ

Такая продукция, которая тонко балансирует на грани обычного ремесла и произведения искусства, в последние годы вызывает неподдельный интерес как у исполнителей, так и подлинных, непредвзятых ценителей их мастерства. Здесь в одной точке сходится много различных факторов, одним из которых является необходимость монетизации. Проще говоря, коммерциализации, извлечения прибыли из занятия, которое по велению души и благодаря талантам, золотым рукам может приносить наряду с эстетическим удовольствием и вполне весомый материальный доход. В открытых источниках имеется информация, что отрасль ремесленничества во всём мире приносит совокупный доход на миллиарды долларов. По этому показателю она занимает достойнейшее место рядом с углеводородами, чья стоимость определяет состояние на общем рынке, истинный градус его перегрева и остывания.

Здесь мы имеем дело с очень конкретными вещами. В виде готового конечного продукта, явно претендующего на добавленную стоимость, способную принести прибыль. Если есть товар, а также умеющий его изготовить мастер, есть творческий багаж, профессиональные навыки, технология изготовления, то остаётся дело за следующим звеном в немудрёной производственной цепочке ремесла. Это наличие необходимого сырья подходящего качества. Тогда почему бы не запустить соответствующий конвейер и раскрутить его маховик на всю возможную мощность? А с сырьевой базой в Восточном Казахстане, где по традиции имелась развитая отрасль овцеводства, по определению не должно быть никаких проблем с обеспечением шерстью. Здесь и начинается самое непонятное. Во многих регионах ремесленники ссылаются на отсутствие и дефицит сырья, негде его купить в необходимых объёмах и соответствующего сорта, с надлежащим качеством. Тем временем овцеводы жалуются на отсутствие стабильного спроса на овечью шерсть, а также адекватной цены на неё.

СУТЬ ДА ДЕЛО

Проблема сбыта овечьей шерсти и шкур в качестве кожевенного сырья имеет свою долгую предысторию. Она время от времени видоизменяется сообразно конкретной ситуации и конъюнктуре в профильном сегменте рынка. В зависимости от реальной сегодняшней «погоды» на нём, меняется отношение к отрасли овцеводства, как меняется её статус, – растёт авторитет, значимость или падает вниз, – так и каждодневный вклад в реальный сектор экономики претерпевает перманентные изменения с плюса на минус.

В условиях глобальной пандемии многое в рыночной действительности не поддаётся никаким расчётам. Здесь не работают сложившиеся годами правила цикличности, развития и спада, стагнации экономики, некие её законы. В некоторой степени царит полная непредсказуемость, когда никто не берёт на себя ответственность делать прогнозы. Каждая ситуация по-своему уникальна и требует свежих, нестандартных решений и быстрой реакции на различные вызовы. Причём далеко не факт, что подобное положение вещей будет сохраняться в долгосрочной перспективе. На этом фоне опрометчиво спешить с какими-то выводами и выдавать их в качестве истины в последней инстанции, как универсальные рецепты преодоления текущих проблем.

Между тем трудно же отрицать явное воспитательное на всех воздействие сегодняшних условий и обстоятельств. Реалии времени и жизни заставляют людей обратить своё внимание, казалось бы, на простые вещи. Есть какая-то закономерность и внутренняя логика в том, что название одной из популярных государственных программ звучит вполне симптоматично: «Экономика простых вещей». Вот на такие уж очень простые, земные вещи нужно взглянуть пристальным взглядом и под максимально верным углом.

ПОЛЕ ДЕЙСТВИЙ

К простым вещам можно отнести продукты питания и различные товары народного потребления. Внутренние резервы и неиспользованный в полной мере потенциал скрывается в глубокой переработке сельскохозяйственного сырья. Речь может здесь идти о товарах как повседневного спроса, так и эксклюзивной продукции. Так называемого штучного изготовления – авторского дизайна с претензией на статус личного и узнаваемого казахстанского бренда.

Характерный момент. В основе производства всегда лежат либо народные технологии, выработанные веками, но актуальные даже в наше время. Либо достижения науки или сверхсовременные инновации, отвечающие запросам взыскательного потребителя, уровню развития общества.

Ещё одна особенность касается способов достижения результата ручными дедовскими методами или на основе продвинутого оборудования, полностью исключающего рутинные операции, физический труд, замеры на глазок.

В том или ином случае получается продукция и товар разного качества, с другими потребительскими свойствами, и каждый из них удовлетворяет соответствующий спрос. Одно другому ничуть не мешает, а взаимно дополняет на существующем сегодня рынке товаров, работ и услуг ВКО.

Творческая и производственная среда ремесленников сейчас, по мнению экспертов, ещё не сказала своего слова и имеет очень большой потенциал. То же самое справедливо по отношению к той программе, которая касается экономики простых вещей. И здесь самое время вспомнить о программе с говорящим названием «Бастау». Чистые родники творчества народа, предпринимательская жилка, деловая хватка, желание на основе многовекового опыта поколений реанимировать уникальные ремёсла, традиционные промыслы с пользой для общества и местной экономики – залог успеха и удачи. Помимо практической выгоды, экономического эффекта в этой нише явно наличествует эстетическая, культурная составляющая, как отражение колорита и истории края.

ДЕТАЛИ И ГЛАВНОЕ

Древнее ремесло, свежая бизнес-идея, выгодное дело сегодня находятся настолько в тесном переплетении, что в обществе не всегда и не все могут явно отделять одно от другого. Говорят, что любая кризисная ситуация является одновременно возможностью для дальнейшего развития. И обилие бизнес-тренеров, семинаров-вебинаров, причём в формате онлайн, видимо, объективно необходимо. Если на них имеется спрос, то появляется масса предложений. Всё, что не находит применения, то отсеивается самой жизнью.

Одна из явных тенденций проявляется в том, что не всем и не всегда нужно двигаться проторенными путями. Самый наглядный пример – это успех молодого человека двадцати лет, который завоевал главный приз мировой музыкальной бизнес-индустрии. Его главным инструментом явилось то, что имеет в своём распоряжении не только студент или школьник, но и обычный ребёнок детсадовского возраста. Компьютер, интернет и набор гаджетов. Это к вопросу о том, всегда ли нужны солидные бизнес-планы, экспертизы, аудиты, инвестиции, рекламные акции, чтобы заявить о себе на весь белый свет не выходя из дома.

ПАННО НА СТЕНЕ

Театралы знают, что ружьё, висящее на сцене, в конце пьесы должно обязательно выстрелить. Мы начали речь об изделиях из войлока и шерсти, висящих на стенах в музее. Предметы высокой культуры и прозаичного быта каким-то боком всё равно прикасаются к обыденной экономике, сельскому хозяйству, сфере агропрома ВКО.

От великого до простого – всего один шаг. Примеры переработки овечьей шерсти в Восточном Казахстане есть в самых разных вариантах. Пусть не так много, как нам бы хотелось, но прецедентов уже достаточно. В преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан «Рудный Алтай» сообщал об уникальном предприятии из Семея, где в промышленных объёмах перерабатывают овечью шерсть и выпускают широкий ассортимент готовой продукции. Её поставляют как внутри республики, так и на экспорт.

Есть ещё в нескольких районах области мастера по изготовлению валенок из овечьей шерсти, которые на свой риск развивают переработку сырья. Оно в лучшие годы имело массовый спрос и в промышленных масштабах перерабатывалось на крупных предприятиях. В наши дни, возможно, овечья шерсть и кожсырьё, в конце концов, найдут более широкое применение в производстве.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции