Искусство боя

В Усть-Каменогорске прошёл внеочередной съезд Восточно-Казахстанского филиала Республиканской национальной федерации киокушинкай-кан карате.

В повестку дня вошли вопросы развития киокушинкай-кан карате в Восточном Казахстане, а также повышения квалификации тренеров и инструкторов.

Необходимо отметить, что Республиканская национальная федерация делает уверенные шаги в направлении динамичного развития. Так, на сегодняшний день в состав федерации входят 14 областей, из них 11 областей и три города республиканского значения. В общем количестве насчитывается около семи тысяч занимающихся этим видом карате.

– Киокушинкай-кан карате становится всё популярнее, поэтому его неслучайно включили в программу Летней спартакиады, – подчеркнул президент Республиканской национальной федерации киокушинкай-кан карате, государственный и политический деятель РК Омархан Оксикбаев. – Только за прошедшие годы федерация воспитала ряд чемпионов мира, Азии и Европы, а также победителей международных соревнований. В октябре планируется проведение чемпионата Казахстана.

Также в ходе собрания был назначен новый президент Восточно-Казахстанского филиала федерации, по совместительству председатель ревизионной комиссии ВКО Ерик Турсынгалиев.

– Благодарю за большое доверие, оказанное мне, – отметил он. – Главное, что я понял в философии карате, – важно не побеждать или проигрывать, а совершенствовать свой характер! Когда ты уважаешь родителей, окружающих, относишься бережно к природе, то такие ценности воспитывают в тебе настоящую личность. Массовый спорт – это один из основных аспектов развития здоровья нации, о чём неоднократно говорил Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев в Посланиях народу Казахстана и в Стратегии-2050. Вовлечение в здоровый образ жизни как можно большего количества людей способствует процветанию нации в целом. Поэтому я со своей стороны предприму все необходимые меры, чтобы наш вид спорта стал популярнее, особенно среди детей и молодёжи.

Председатель Ассоциации профессиональных видов единоборств ВКО, пятикратный чемпион мира по кикбоксингу Аскар Можанов подчеркнул, что у ассоциации также есть определённые задачи по развитию массового спорта и укреплению основ боевых искусств, смешанных единоборств, джиу-джитсу и других видов спорта, что пойдёт на пользу подрастающему поколению восточноказахстанцев.

– Неолимпийским видам спорта тоже требуется должное внимание, – отметил Аскар Можанов. – Республиканская ассоциация, в состав которой вошли федерации по так называемым боям свободного стиля, появилась несколько лет назад. Она объединила такие виды спорта, как кикбоксинг, ушу, муай-тай, ММА, рукопашный бой, карате, борьбу на поясах, панкратион, грэпплинг и многие другие. Уверен, эти неолимпийские виды спорта, в том числе киокушинкай-кан карате, у которых немало сторонников и последователей, выйдут в своём развитии на новый качественный уровень.

По словам Аскара Можанова, несмотря на то, что это новая общественная нагрузка, перед ассоциацией стоят высокие задачи по развитию массового спорта и пропаганде здорового образа жизни в целом.

Ева Ким

Фото из открытых источников