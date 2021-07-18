Инвестиции плюс инновации

Современный жилой сельский коттедж возводит по необычному проекту в пригородном посёлке Солнечный для своих работников ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» (ОХМК). Это один из проверенных способов решения жилищной проблемы и закрепления рабочих кадров, специалистов на земле.

Когда руководитель агрохолдинга «Астана Бизнес» Фарид Абитаев знакомит гостей и партнёров с социальной сферой, созданием комфортных условий для труда, отдыха сотрудников, это говорит о многом. Поскольку на этом держится коллектив, и, соответственно, достигается успех компании.

– Строящийся дом является пилотным проектом по обеспечению жильём наших коллег. Он предусматривает льготные и выгодные условия приобретения, – рассказал руководитель агрохолдинга. – В доме будут все удобства, как в городской квартире, и главное, для человека – это близость к земле.

По его словам, в планах возведение многоэтажного многоквартирного дома, школы, детского сада. Местные органы власти помогут с подведением инфраструктуры.

Путь на ферму пролегает мимо люцернового поля, где ведётся уборка. Вдали желтеющие поля. Скоро уборка озимых культур. Виды на урожай около 40-50, прежде бывало и 80-88 ц/га. Компания поставляет на экспорт семена, зерно. Около 10 процентов сырья для пивоваров Узбекистана обеспечивает ОХМК. Семеноводство, селекция занимают здесь важное место.

ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ

Рядом с фермами стоит мощная техника. Трактор и сеялки новейших марок. Они взяли на себя в период сева львиную долю работы. Выигрыш во времени, экономия ресурсов, резиновые траки щадят землю, есть резерв тяги. То же самое с новыми мощными комбайнами для уборки.

За изгородью табун лошадей и грациозные жеребята. Кони – мечта и крылья джигита. Их держат не для красоты. Дают им остатки кормов с ферм, потому что свиней держать нельзя. Однако это полдела. В планах производить кумыс. Задача реальная, если знать, как налажено производство молока. Вот тут и заключается «гвоздь программы». В дойном стаде 1300 голов. Средний надой на одну голову около 9200 кг.

В доильном комплексе чисто как в аптеке. Процесс выстроен на основе смарт-систем. ГОСТы по качеству молока более жёсткие и строгие, чем даже в Европе. Потребители охотно покупают продукцию. Под контролем здоровье скота, профилактика болезней.

– Комплекс работает без остановки. Каждые сутки мы производим около 40 тонн молока, хотим довести до 50 тонн, – говорит Фарид Абитаев. – Дальше задача – выйти на объёмы 100 тонн молока в сутки, будем идти к этой цели. Сегодня в республике мы на четвёртом месте по объёмам.

Работа на ферме имеет свои особенности, и без накидки навозный дух впитается в любую одежду. Однако и в этом аспекте внедряются инновации – это система удаления навоза. Его сушат и сепарируют, сухую массу подают на ферму как подстилку для коров. Бока и вымя у них чистые, опрятные, нет резкого запаха и мух. Глава строительной компании Бауржан Курмышев при возведении новых ферм учитывает все предложения, опыт.

Дойный гурт, молодняк, телята… Распорядок их жизни расписан до мелочей от самого рождения. Уже с трёх дней телята растут отдельно, для них есть камеры, будто инкубаторы для младенцев. В управлении поголовьем также участвуют смарт-системы.

Особое внимание рациону кормления. Совсем рядом с фермами траншеи для сенажа и силоса. Для увеличения их ёмкости наращиваются бетонные стены вверх. Рецепты и процесс закладки сочных кормов тоже под контролем. И культуры сеют поближе, чтобы массу издалека не возить.

БЛАГОДАРНЫ ЗА ПОДДЕРЖКУ

Поддержка государства состоит в субсидировании. За продажу молока, при покупке техники, скота и прочее. А ещё это создание инфраструктуры. Оказана помощь в сооружении одного водозабора. Подведена линия ЛЭП на расстоянии девяти километров, уложен асфальт до фермы. Аграрии называют суммы и выражают признательность за такое внимание к отрасли. Коллектив в разные годы посещали высокие делегации и первые лица Казахстана, в частности, Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев. В 2021 году на ОХМК также побывал Премьер-Министр республики.

Молочный конвейер немыслим без надёжной опоры на растениеводство. Как солнце катится по кругу, так и мы следуем по технологической цепочке. На земле и полях хозяйства без достижений науки и практики не обойтись. ОХМК обеспечивает преемственность, научную базу, что наработана коллегами, обогащает новыми изысканиями. И на опытных делянах и клетках сегодня активно проводятся опыты. Семеноводство, селекция как отечественных, так и зарубежных сортов и гибридов, размножение и реализация элитных семян зерновых, зернобобовых, также масличных культур – ещё не всё, чем заняты учёные и практики.

Долгие годы в аграрном секторе ахиллесовой пятой была реализация продукции. Говорили, что крестьяне, фермеры умеют лишь выращивать урожай, а продать его не могут. Новое поколение успешно опровергает устаревший тезис и идёт дальше. Зерно перемалывается на муку, выпекается хлеб. Из маслосемян «давят» растительное масло. Выгоду находят в продаже не только товарного зерна, но и семян.

СОВРЕМЕННЫЕ ЗОЛУШКИ

Хозяйство вложило крупные инвестиции в создание семенного завода, не имеющего аналогов в республике. В итоге реализация элитных семян возросла в десятки раз. В 2020 году ОХМК продало 10 тыс. тонн и заняло первое место в Казахстане. В 2021 году коллектив реализовал 11,2 тыс. тонн и твёрдо намерен развивать свой успех.

– Производство уникальное, – говорит руководитель агрохолдинга. – Выполняется сразу пять операций шаг за шагом, а готовая продукция пакуется в различную тару – от пакета до биг-бега. Отгрузка внутри страны и на экспорт. Особая тема – фотоотбор. Каждое семя проходит как через руки и глаза Золушки, но несравнимо быстрее и точнее.

Семеноводство даёт мультипликативный эффект. Как статья доходов и семенной материал, что размножается в геометрической прогрессии. Взаимная работа с коллегами научного центра из Краснодара и другими партнёрами не снижает темпов и объёмов. Есть ноу-хау и весомая отдача.

В сельском хозяйстве тоже всё просчитывается. При достижении определённого объёма производства станет выгодна переработка молока, выпуск детского питания. А при надое свыше 9000 кг молока на одну голову уже будет окупаемым использование роботов при доении коров. При полной вертикальной интеграции и глубокой переработке сырья вырастет добавленная стоимость, не будет отходов.

Такая схема сначала внедряется в растениеводстве. В хозяйстве создается ещё один технологический передел – центр отгрузки семян и комбикормовый завод. Ёмкость его составит около 20 тыс. тонн семян. Большие средства вложены в импортное оборудование по производству комбикормов мощностью 6 тонн в час, два вагона в сутки. В них потребность ОХМК составляет всего 15-19 процентов. Остальное можно продавать в области и за её пределами. Есть спрос, выгоднее же купить здесь, а не завозить извне.

БУДУЩЕЕ – В МНОГОВЕКТОРНОСТИ

Производство кормов дополнит маслозавод. Здесь он сыграет двойную роль. Будет снабжать жмыхом завод комбикормов, а ещё отжимать по-холодному органическое масло из сырья, фасовать его, а также семечки в пакетики. Завезены танки, закуплены маслопрессы, ведётся монтаж.

Продумана логистика. На территорию уже подведены подъездные пути, приобретён локомотив для услуг себе и для других. Смонтированы весовые для очень габаритной техники, терминал для погрузки сыпучих грузов в вагоны из цехов, заводов. Можно грузить промышленные партии.

– Строители заняты благоустройством территории, а в зданиях проведён ремонт, заменена кровля, подведена трасса подачи пара, – говорит Фарид Абитаев. – Сушка сырья с его помощью была бы экономичнее. Нам нужны паровая и электрическая энергия, а значит помощь ТЭЦ.

По его словам, несмотря на различные трудности, в агрохолдинге вкладывают инвестиции в переработку. То, на что не решаются или не хотят другие аграрии ВКО, но без инвестиций в производство невозможно развиваться. Аграрий сегодня должен уметь вырастить, переработать, продать с прибылью, знать и чувствовать рынок. Ловить цены на пике, предвидеть многое, иметь биржевый опыт. В агросекторе велик потенциал экспорта сырья и товаров.

– Наша компания имеет опыт поставок как передовой техники, трансферта технологий, так и продукции химии ведущих фирм Европы и мира, – говорит Фарид Абитаев. – Мы заинтересованы в возможном замещении импорта. К примеру, в производстве жидких удобрений в регионе на основе партнёрства с отечественными компаниями. Есть уже проект, определён участок под будущее производство.

Новое капиталоёмкое и наукоёмкое производство в ВКО – это, прежде всего, рабочие места, доходы и налоги в местный бюджет, возможность экспорта товара, способность к острой конкуренции на мировых рынках. В подобных случаях нам остаётся пожелать успехов и удачи!

Меир Токобаев

Фото Тлеубека Шаяхмета

Глубоковский район