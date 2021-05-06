Интервал дольше – иммунитет крепче

В Национальном центре общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК отметили, что увеличение интервала между дозами при вакцинации от COVID-19 приводит к более высокому и устойчивому иммунному ответу.

Напомним, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 17 внесены изменения в график вакцинации препаратом «Спутник V».

Интервал между введением первого и второго компонентов данной вакцины должен составить 45 дней. В случае невозможности введения второго компонента прививки на 45-й день, например, если он совпадёт с выходными или праздничными днями, выездом вакцинируемого в другой населённый пункт, допускается проведение прививки в течение 90 дней.

Это основано на официальном заявлении директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессора Гинцбурга от 22 апреля 2021 года.

– Принципы вакцинологии поддерживают шестинедельный интервал между дозами в многодозовой первичной серии вакцинации. Кроме того, более длительный интервал между основной и дополнительной дозами позволяет созревать В-клеткам памяти, что приводит к более высокому и устойчивому ответу, – отметили в Национальном центре общественного здравоохранения МЗ РК.

Опыт применения других многодозовых вакцин после однократной дозы предполагает, что защита может длиться шесть месяцев или дольше у подростков и взрослых, как, например, это происходит при прививках против гепатита А и вируса папилломы человека.

Научные исследования по вакцинам против коронавирусной инфекции продолжаются. По мере получения доказательной базы будут озвучены дополнительные рекомендации.

Так, в научном издании The Lancet 6 марта 2021 года опубликована информация об эффективности вакцины AstraZeneca COVID-19 при увеличении интервала между дозами на основании результатов трёх простых слепых рандомизированных контролируемых исследований, проведённых в Великобритании, Бразилии и Южной Африке.

Согласно результатам исследования, эффективность вакцины составляет 81,3 процента, если вторую прививку сделали через 12 недель или позже. В то же время эффективность вакцины составила 66,7 процента, если интервал между двумя дозами был только 14 дней.

Данная практика используется в отношении других вакцин против коронавирусной инфекции во многих странах мира.

В настоящее время на основании полученных научных данных Британия изменила план для вакцин Pfizer и AstraZeneca. Если раньше планировалось вводить вторую дозу вакцины через 21 день после первой, то в настоящее время интервал увеличен до трёх месяцев.

Во Франции с 14 апреля 2021 года увеличен интервал между прививками Pfizer и Moderna до шести недель вместо четырёх.

По официальным данным министра здравоохранения Ирландии, в ближайшие дни в стране планируют продлить интервал между первой и второй дозами вакцины от COVID-19 с четырёх до 12 недель.

Министерство здравоохранения Украины, где вакцинация против коронавирусной инфекции начата с 25 февраля, увеличило интервал между двумя прививками вакциной CoviShield с 28 до 90 дней по рекомендациям Национальной технической группы экспертов, что также не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает введение второй дозы через 4–12 недель.

Таким образом, полученные данные научных исследований по изучению эффективности и практики вакцинации против коронавирусной инфекции со всего мира показывают, что первая доза двухкомпонентной вакцины уже вызывает положительный эффект в сокращении случаев заболевания КВИ и госпитализаций, подчеркнули в Национальном центре общественного здравоохранения.

Айгуль Биданова

Фото Тлеубека Шаяхмета

Нур-Султан