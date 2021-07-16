Жилищное строительство

Индикатор развития

16.07.2021
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В Восточно-Казахстанской области строятся 127 многоквартирных домов разного типа. Ещё 381 дом возводится по программе «Одноэтажный Восток».

Об этом в ходе совещания по вопросам строительства в регионе сообщил аким ВКО Даниал Ахметов. По его словам, 2021 год стал знаковым для области в сфере жилищного строительства.  

– Мы перешагнули отметку в миллион квадратных метров. Для достижения этих результатов потребовалось пять лет непрерывной работы, – сказал он.

При этом глава региона указал на необходимость обратить внимание на сектор коммерческого жилья, поскольку оно пользуется спросом и восточноказахстанцы готовы вкладывать средства в недвижимость.

– Строительство, в особенности жилищное, является одним из самых точных показателей успешного социально-экономического развития региона и роста благосостояния его жителей, – считает Даниал Ахметов. – Мы готовы пойти на беспрецедентный шаг и предоставить потенциальным частным инвесторам не просто участки под строительство, но и готовые проекты, по которым можно начинать строить прямо сейчас.

В связи с этим он дал поручение Управлению строительства, архитектуры и градостроительства ВКО, акимам городов и районов предоставить расчёты строительства жилья на ближайшую перспективу.

Касаясь темы строительства по программе «Одноэтажный Восток», аким области поручил пересмотреть договоры с теми подрядчиками, которые до сих пор не приступили к работам в Усть-Каменогорске, Риддере и Тарбагатайском районе.

– Особое внимание нужно обратить на тех, кто просит корректировку стоимости проекта в сторону увеличения. Важно детально разбираться: действительно ли это происходит из-за удорожания строительных материалов или это искусственная накрутка, – подчеркнул Даниал Ахметов.

Кроме того, в ходе совещания глава региона отметил, что во всех районах ВКО сейчас активно строятся социальные, культурные и спортивные объекты: физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные модули, бассейны, Дома культуры и клубы, фельдшерско-акушерские пункты. Строительство идёт по графику.

Также в областном центре продолжается строительство уникального гематологического центра. Этот проект находится на особом контроле местных властей.

Ания Есмухамет

16.07.2021
21

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