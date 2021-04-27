Их служба и опасна, и трудна

Ряды пограничного управления по Зайсанскому району Департамента пограничной службы КНБ РК по ВКО пополнились новобранцами.

Молодые люди прибыли на Восток из северных регионов Казахстана для выполнения гражданского долга перед Отечеством. Они уже сделали свои первые шаги в группе учебно-технической и профессиональной подготовки пограничного управления.

Офицеры и сержанты группы учебно-технической и профессиональной подготовки во главе с майором Нуралы Шериевым подготовили казармы, специальные классы и учебно-материально-техническую базу на предстоящий период обучения. Солдаты осваивают на учебной базе пограничного управления такие профессии, как водитель, специалист по тренировке лошадей и другие. Только после этого они отправляются на пограничный рубеж.

С солдатами, прибывшими на территорию пограничного управления, с первых дней работают офицер-воспитатель майор Н. Шериев, военный психолог старший лейтенант Б. Досанов, прапорщик Е. Курмангалиев, старшина А. Синенок, старшие сержанты Е. Кенжалинов, Ф. Кыдырханов, С. Сулейменов и Р. Кабылбеков.

В настоящее время молодые пограничники ознакомились с историей создания пограничного управления, познали тонкости пограничного мастерства.

Недавно бойцы приняли военную присягу. Они тщательно готовились и с нетерпением ждали этого дня. По понятным причинам родителям не удалось присутствовать на столь знаменательном событии для их детей.

После исполнения Государственного гимна Республики Казахстан с приветственным словом к бойцам обратился исполняющий обязанности начальника пограничного управления подполковник Ренат Сетвалдиев.

– Охрана государственной границы – это почётное дело. Желаю вам успехов в службе на государственной границе. Уверен, что вы внесёте свой вклад, чтобы пограничные подразделения, в которые вы отправитесь, выполняли поставленные задачи, – сказал он.

Из числа рядовых с особым днём своих товарищей поздравили Гасыр Толендиев и Владимир Лисица.

Ания Есмухамет

Зайсанский район