Играли не по правилам

Жителям Зайсанского района компания-монополист незаконно вменила дополнительные условия договоров.

Такие выводы сделали представители контролирующего государственного органа. Так, специалистами Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области был проведён плановый анализ рынка услуг строительно-монтажных работ (СМР) при подключении потребителей к природному газу в Зайсанском районе.

Установлено, ТОО «ГазСтройХолдинг» (подрядчик) занимает на рынке монопольное положение. При этом, рынок является высококонцентрированным.

По информации пресс-службы ведомства, в действиях ТОО усмотрены признаки нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в части злоупотребления монопольным положением, предусмотренные пунктом 1 статьи 174 предпринимательского кодекса Республики Казахстан (ПК РК). А именно, возложение неправомерных обязанностей на потребителей.

В соответствии с нормами ПК РК, департаментом в адрес предпринимателя направлено уведомление об устранении признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции путём исключения соответствующих пунктов договора. Сообщается, что ТОО «ГазСтройХолдинг» все рекомендации в уведомлении исполнило.

Напомним, Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан является государственным органом, непосредственно подчинённым и подотчётным Президенту Республики Казахстан. Оно осуществляет руководство в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, контроль и регулирование деятельности, отнесённой к сфере государственной монополии, а также государственный контроль и лицензирование деятельности в сфере товарных бирж.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Зайсанский район