Играй как «Ер-Брок» 

В Усть-Каменогорске завершилось городское и областное первенство по футзалу.

Эти соревнования определённо отличаются от предыдущих. Причиной тому стали ограничительные меры.

Обычно чемпионат по мини-футболу проводится осенью, но в этот раз он начался только весной 2021 года и продлился около месяца. Из-за пандемии многие команды из районов не смогли приехать и участвовать в первенстве. Матчи проходили без болельщиков. В целях соблюдения санитарных требований в зале находились не больше 30 человек. Все, кроме игроков, были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

– Карантин внёс изменения в наши планы. Но и сидеть сложа руки нельзя, нужно двигаться вперёд. Тем более команды, которые участвуют ежегодно в чемпионате, выражали огромное желание вновь состязаться в мини-футболе. Учитывая это, мы провели соревнования, когда эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизировалась, – сказал главный судья Сергей Дурницин.

В результате чемпионом Премьер-лиги стала команда «ВЦМ-Маркаколь», а в Высшей лиге не было равных «Металлургу». Первое место в первой лиге заняла команда Аltay champions во главе с акимом Усть-Каменогорска Жаксылыком Омаром, а во второй – «КТЖ-Локомотив». Завоевать чемпионство в третьей лиге удалось команде Praid. Чемпионы, а также обладатели вторых и третьих мест были награждены кубками и дипломами.

Стоит отметить, согласно правилам команды, занявшие первые и вторые места, получают в следующем сезоне путёвку в лигу, которая находится на ступень выше. К слову, у тех, кто оказался на третьем месте, тоже есть такой шанс.

После окончания состязания был разыгран кубок областного первенства. В нём участвовали 16 команд из Семея, Усть-Каменогорска и Глубоковского района.

В финале встретились «Ер-Брок» и «Достар», обе команды из Семея. К слову, соперники уже давно знают все сильные и слабые стороны друг друга, поэтому матч прошёл весьма интересно. В итоге кубок завоевал «Ер-Брок».

Гульжан Естаева

Фото ТОО «Шығыс ақпарат»