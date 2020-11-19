Идеи, укрепившие нацию 

Библиотека Первого Президента РК – Елбасы совместно с Национальной академией наук провели в Алматы презентацию книги-биобиблиографии «Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев».

Авторы библиографического проекта во главе с руководителем Канцелярии Первого Президента РК – Елбасы доктором политических наук Махмудом Касымбековым выпуск новой книги приурочили к 25-летию избрания Нурсултана Назарбаева академиком НАН РК.

В книгу вошли биографический очерк, отражающий основные даты жизни и деятельности Первого Президента, и его инициативы, получившие широкое признание казахстанской и мировой общественности. В новом издании собран широкий спектр материалов о фундаментальных, программных и стратегических трудах Елбасы, его публикациях, творческих произведениях и выступлениях в Казахстане и за рубежом. Авторы проекта также приводят сведения о литературных изданиях, художественных, документальных фильмах и других произведениях, посвященных личности Нурсултана Назарбаева.

Новая книга была презентована в рамках заседания «круглого стола» на тему «Наука Казахстана: этапы и приоритеты развития». Модератор «круглого стола», директор Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы Амерхан Рахимжанов подчеркнул, что среди мировых экспертов широкое распространение получил термин «модель Назарбаева», включивший в себя модернизационные реформы Елбасы.

– Поэтому информация, представленная в новом издании, отражает историческую хронологию не одного человека, а эпохальный путь становления суверенного Казахстана, – продолжил Амерхан Рахимжанов. – Опыт как философский термин имеет множество толкований, но именно в отношении Первого Президента эта категория обретает особое значение, каждый из этапов становления нашего государства глубоко прочувствован Елбасы. Эта диалектика жизни целой страны в условиях быстро меняющегося мира нашла отражение в книгах, вошедших в биобиблиографию.

Научная деятельность Елбасы впечатляет глубиной и многогранностью. В своих трудах Нурсултан Назарбаев даёт обоснование идей, ставших основой укрепления нации. В каждой его статье прослеживается детальное знание процессов социально-экономического развития государства.

Первые научные работы Нурсултана Абишевича получили высокую оценку среди российских ученых. Это кандидатская диссертация «Потенциал экономики сырьевых ресурсов (на материалах Казахстана)», представленная в 1990 году научной общественности Москвы, и в 1993-м – докторская диссертация «Стратегия ресурсосбережения в условиях становления и развития рыночных отношений».

Выражением признания результативности научных взглядов Нурсултана Назарбаева стало присуждение ему звания почётного доктора и почётного профессора, академика более 30 авторитетных научных объединений и организаций, ведущих университетов мира. В их числе – МГУ им. М. Ломоносова, Кембриджский, Пекинский университеты, Академия наук исламского мира, университеты «Токай» и «Цукуба» в Японии, Технологический институт Южной Альберты, а также крупнейшие вузы Беларуси, Вьетнама, Канады, Китая, Республики Корея, Кыргызстана, России, Румынии, США, Таджикистана, Турции, Украины.

Амерхан Рахимжанов обратил внимание, что во время выступлений Елбасы подчеркнуто остро затрагивает тему глобального мира, как он это сделал в 2016 году, выступая с лекцией в японском университете «Токай», где ему была присвоена степень почётного доктора инженерных наук. Он процитировал основной месседж Елбасы: «Казахстан и Япония, испытавшие ужасы ядерной катастрофы, лучше всех понимают, что человечество должно бороться против ядерного оружия. Казахстан выступил с такой инициативой с трибуны ООН. Именно такое сообщение я хочу послать всему миру – чтобы будущее поколение землян жило в мире и благополучии, развивало технический прогресс и создавало своё счастье».

Многие международные инициативы Нурсултана Назарбаева были им озвучены во время лекций в вузах и научных центрах. К примеру, идея о создании Евразийского экономического союза впервые прозвучала в 1994 году в МГУ им. М. Ломоносова. Директор Библиотеки Елбасы добавил, что в прошлом году решением глав государств этого союза и в знак глубокого уважения Нурсултану Назарбаеву было присвоено звание почётного председателя Высшего евразийского экономического совета.

Ректор МГУ им. М. Ломоносова Виктор Садовничий в своём приветственном письме в адрес научного форума подчеркнул важность евразийской интеграции и настойчивую деятельность Нурсултана Назарбаева по созданию Евразийского союза.

«Выход в свет биобиблиографии – это важное событие в общественной, научной и политической жизни, – говорилось в письме. – Здесь важно отметить, что выступления почётного профессора и почётного доктора МГУ Нурсултана Назарбаева в вузе стали важными вехами в провозглашении его идей в этой области. Лекции Елбасы, прочитанные в МГУ, стали составной частью биобиблиографии».

Президент НАН РК Мурат Журинов в свою очередь поделился воспоминаниями о событиях 1995 года, когда доктор экономических наук, профессор Нурсултан Назарбаев избирался в академики Национальной академии наук.

– Почти 30-летний путь независимости Казахстана, пройденный вместе с Елбасы, должен исследоваться с новых точек зрения: чего мы достигли, какие были обоснования для больших проектов развития Казахстана, как они на деле реализованы? – считает Мурат Журинов. – За избрание Нурсултана Абишевича академиком НАН РК проголосовали единогласно. Когда учёные избираются в такой высший орган, как Национальная академия наук, то всегда ставится вопрос: за какие достижения? И вот тогда широко прозвучало, что он разработал на научной основе переход плановой экономики на рыночные рельсы. Свои научные решения он осуществил на практике.

Заслуги Нурсултана Назарбаева подтверждены достойными наградами. В их числе – награда США «Факел свободы», присуждаемая за выдающийся вклад в обеспечение экономического развития, эффективную борьбу с бедностью, сохранение политической стабильности и безопасности, специальный приз ООН E-Government Survey 2012 и премия мира КНР «Шёлковый путь».

В этот же день Библиотека Елбасы и НАН РК подписали меморандум о сотрудничестве с целью продвижения идей и инициатив Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, а также о реализации совместных научно-исследовательских проектов.

Раушан Шулембаева

«Казахстанская правда», № 218 от 13 ноября 2020 г.