Жизнь, посвящённая народу 

Близится 29-я годовщина Независимости Республики Казахстан. Важную для всего народа праздничную дату вот уже 9 лет предваряет столь же глубокий по смыслу государственный праздник – День Первого Президента. Причём с каждым годом он обретает ещё большее значение для нашего общества.

Независимое, политически стабильное государство со сплоченным народом и высоким экономическим благосостоянием граждан – именно такая формула лежит в основе современного динамичного развития Казахстана. «Прыжок снежного барса» к экономическому благополучию признан во всем мире как уникальный «Казахстанский путь», или «Модель Назарбаева».

Красивая и эффектная метафора о барсе, автором которой является Первый Президент Нурсултан Назарбаев, стала отражением сути казахстанского народа – сильного, мудрого, благородного.

Цветущее дерево питают сильные корни, и даже в суровые зимы они помогают выдержать испытания, сохраняя накопленную из почвы влагу. Так и наши предки из глубины веков поддерживают нас.

Открытость и широта души, гостеприимство, мудрость, трудолюбие, вера в свои силы – качества, позволившие казахскому народу пройти сквозь века, сохранив богатство земли, культуры и наследие предков. В тяжелейшие годы после развала Советского Союза именно эта сильная и незыблемая почва стала фундаментом для дальнейшего строительства государства.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев­ как выдающаяся личность, плоть от плоти казахского народа не только впитал в себя традиции миролюбия, рассудительности и справедливости, но и перенял многовековую мечту предков о независимости. Триумфом стала красивейшая столица в мире, главный город Казахстана – Нур-Султан, расположившийся «в сердце Евразии». И эта точная метафора Елбасы стала символом новой реальности независимого государства.

«Формула национальной идеи коренится в историческом пространстве нации, – сказал Елбасы, – национальная идея выковывается и закаляется в недрах общества. В ней не бывает содержания, привнесённого извне. При этом национальная идея – не изобретение идеологических жрецов, а плод осознания миллионами людей своей национальной миссии. Формирование национальной идеи возможно только на основе современного осмысления нами отечественной истории».

Будучи глубоко убежденным в том, что лишь укрепление корней – сохранение наследия предков – даст силы двигаться вперед, Елбасы выработал собственную уникальную стратегию развития и представил всему миру Страну Великой преображённой степи.

В нынешний период глобальной нестабильности становится всё более яркой и очевидной непревзойденная ценность единства казахстанского народа, мощный стержень которого за годы независимости создал и укрепил Первый Президент Казахстана –

Елбасы Нурсултан Назарбаев. Как подчеркнул он в своей речи на заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана 11 ноября 2020 года: «…Мир, согласие и единство были, есть и будут ключевыми приоритетами государственной политики. Это принципиальная позиция в сфере межэтнических отношений, и она не поменяется».

Каждый этап исторического развития Казахстана как независимого государства – это ряд эпохальных событий и стратегически важных решений, беспрецедентных и исключительных по своей политической значимости. Стратегические принципы последовательности, стабильности и преемственности в развитии – главное условие устойчивости нашей страны в турбулентное время, какого мир ещё не знал.

Опыт Казахстана, личный опыт его Первого Президента Нурсултана

Назарбаева как стратега-реформатора и политика глобального масштаба вызывает пристальный интерес во всём мире.

Стоит отметить, что в международной практике государственного строительства не так много примеров столь кардинальной и эффективной трансформации общества, которую смог осуществить Казахстан под началом Первого Президента.

Анализ исторического процесса, начатого Елбасы на стыке тысячелетий, его многогранная государственная и общественная деятельность, благодаря которым были реализованы ключевые достижения страны, нашли отражение в книге «Эпоха созидания», презентованной в Назарбаев центре в июне текущего года.

Как отмечают многие специалисты, отличительная особенность книги «Эпоха созидания» заключается в умелом соединении политической философии и государственной стратегии Нурсултана Назарбаева в историко-политической ретроспективе. Системно рассматриваются основные аспекты многогранной государственной и общественной деятельности

Елбасы, определившей ориентиры позиционирования страны.

Опыт как философский термин имеет множество толкований, но именно в отношении Первого Президента Республики Казахстан эта категория обретает особое значение. Глобальный опыт Нурсултана Назарбаева выходит далеко за рамки современного политического деятеля. Спектр осмысленных им задач охватывает широчайший горизонт общечеловеческого развития. Каждый из этапов становления нашего государства, его «вчера-сегодня-завт­ра» глубоко прочувствованы и продуманы Елбасы. Эта диалектика жизни целой страны в условиях быстро меняющегося мира нашла отражение в опубликованных трудах.

Ещё одним важнейшим изданием нынешнего года стала «Летопись лидерства» – книга о колоссальном труде Елбасы, направленном на государственное строительство, социально-экономическое и общественно-политическое развитие и процветание Казахстана.

Летопись вышла в свет в канун 80-летия Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Книга была передана в Библиотеку Елбасы, сотрудники которой в настоящее время переводят её в электронный формат, что позволит ознакомиться с

историей успешного 30-летнего лидерства и развития независимой страны широкому кругу читателей. «Летопись лидерства» – масштабная по замыслу и содержанию работа.

Обе книги пользуются сегодня огромным читательским спросом среди студентов, магистрантов и молодых ученых.

В текущем году исполняет­ся 25 лет со дня избрания Нурсултана­

Назарбаева действительным членом Национальной академии наук РК. В связи с этим в Библиотеке Елбасы была подготовлена академическая биобиблиография «Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев». Публикация книги обусловлена исторической миссией человека, судьба которого неразрывно связана со становлением и историей

суверенного Казахстана.

Это издание стало отражением исторической хронологии не одного человека, а эпохального пути возрождения и становления суверенного Казахстана, очевидцем развития и процветания которого является всё мировое сообщество. Как отметил в своём письме-позд­равлении к участникам заседания «круглого стола» ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий: «Важно то, что в биобиблиографии получил отражение целостный подход Нурсултана Назарбаева к развитию Казахстана, включая проблемы политики, экономики, общественной жизни, межнациональных отношений и других областей. И этот труд будет использоваться в научной, учебной и общественно-политической деятельности как важный источник целостного понимания развития Республи­ки Казахстан и роли в этом развитии лично Нурсултана Абишевича Назарбаева».

В рамках презентации биобиблиографии был подписан меморандум о сотрудничестве между Библиотекой Елбасы и Национальной академией наук РК, цель которого – продвижение идей и инициатив Первого Президента РК, а также реализация совместных научно-исследовательских проектов.

Добавлю, что в текущем году Библиотекой Елбасы были подписаны еще 2 важных меморандума – с Министерством обороны РК и Министерством образования и науки РК. В день подписания документа с МОН была презентована книга «Лекции Первого Президента Республи­ки Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаева в ведущих университетах мира» в печатном и электронном форматах.

В целом хотелось бы отметить, какую важную роль играет пример Первого Президента в формировании нового поколения граждан. В жёстком рабочем графике Нурсултан

Абишевич всегда находил время для выступлений и лекций перед студенческой и профессорско-преподавательской общественностью ведущих казахстанских и зарубежных университетов.

В 2016 году Елбасы выступал перед студентами университета «Токай» в Токио, где ему была присвоена степень Почётного доктора инженерных наук. В стенах ведущего вуза Японии Нурсултан Абишевич озвучил обращение ко всему миру с призывом хранить мир на планете путём объединения, а не разъединения. Бороться с всеобщим злом – терроризмом и против ядерного оружия.

Здесь необходимо подчерк­нуть высокое признание антиядерной деятельности Первого Президента Казахстана во всем мире. В августе текущего года за многолетний труд во благо укрепления безопасности во всём мире Елбасы на Специальной сессии Генеральной Ассамб­леи ООН, организованной по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний, был удостоен нового статуса – «Лидер в борьбе за мир, свободный от ядерных испытаний».

В связи с этим именно с цитаты из Манифеста Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век» начинается экскурсионный тур в новом здании музея Библиотеки Елбасы, открывшемся в сентябре нынешнего года.

«В XXI веке миру нужен мир! Это ключевой вопрос! Мир в XXI веке стоит того, чтобы за него бороться так же осмыс­ленно и упорно, как это делали люди в предыдущем столетии. Мы должны подумать о будущем наших детей и внуков. Надо объединить усилия правительств, политиков, учёных, бизнесменов, деятелей искусства и миллионов людей всего мира, чтобы не допустить повторения трагических ошибок прошлых веков и навсегда избавить мир от угрозы войны», – гласит надпись, высеченная на каменном полотне.

Манифест Елбасы получил высокий статус официального документа Генеральной Ассамб­леи и Совета Безопасности ООН. Этим обращением озвучивается главный замысел, объединяющий все экспозиции нового здания музея, – мирное развитие всех стран и народов, населяющих планету.

Открытие нового здания музея Библиотеки Елбасы на левобережье столицы стало крупным событием в истории главного города страны. Современное сооружение даёт возможность в должном масштабе удовлетворять растущий интерес соотечественников и иностранных граждан к вопросам истории современного Казахстана.

В целом деятельность музея Библиотеки Елбасы вышла за рамки традиционного показа биографии одной личности по примеру американских и европейских музеев экс-президентов. Здесь сквозь призму деятельности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы посетители и исследователи знакомятся с широким контекстом эпохи строительства независимого государства.

С открытием нового просторного здания музея Библиотеки Елбасы ценные исторические реликвии получили возможность быть представленными более широкому зрителю. В настоящее время наше музейное собрание насчитывает более 11 тыс. экспонатов, география которых включает свыше 50 стран мира.

Это экспонаты, отражающие основные этапы становления и развития независимого Казахстана. Ценный фонд постоянно пополняется, расширяясь за счёт поступления новых экспонатов, как в виде предметов искусства, так и в виде архив­ных документов, исторических фотографий и видеохроники.

«Молодёжь – это ключевой фактор конкурентоспособности нашей страны. Мы говорим о конкурентоспособности и уже вошли в 50 таких государств мира. Но этого мало. Сегодня идёт конкуренция не только государств, но и человека с человеком. И победит та страна, у которой будет креативное поколение, которое поднимет науку, образование и не будет отставать. Я это сегодня вижу. Именно от вас, от вашей энергии, знаний, патриотизма зависит будущее Казахстана. Я это говорю всей казахстанской молодёжи», – отметил Елбасы, обращаясь к молодёжи 23 января 2019 года во время старта в Казахстане Года молодёжи.

Молодёжь была и остается важнейшим направлением государственной политики Казахстана, курса Елбасы. Именно поэтому буквально недавно, 11 ноября текущего года, в ведущем вузе страны – Казахском национальном университете им. аль-Фараби – состоялось открытие зала Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева. В 2017 году в Казахском национальном аграрном университете при Центре гуманитарных исследований открылась библиотека, посвящённая деятельности Елбасы, а в 2018 году в вузе открылся институт «Н. Назарбаев: білім-ғылым және «Рухани Жаңғыру».

Зал, библиотека и институт как просветительские центры дают возможность ознакомиться с материалами об истории становления и укрепления независимости страны, во главе которой стоял Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев. Убежден, что, приходя сюда, каждый студент и гость вуза будет получать мощный заряд для саморазвития.

Известный российский историк и публицист, автор ряда биографий политических деятелей современности Рой Медведев в своей книге «Нурсултан­ Назарбаев: казахстанский прорыв и евразийский проект» назвал Казахстан «островом стабильности в Центральной Азии».

«Каким же образом, не прибегая к насилию и репрессиям, избегая смут и острых межнациональных конфликтов, не подчиняя свою страну воле других государств и не конфликтуя ни с кем из них, но силой интеллекта, воли, убеждения, путём умелой дипломатии и при поддержке большинства народа провести успешные реформы и заложить основы общенациональной идеологии? Всё это было бы невозможно без уникальной личности Лидера государства, Первого Президента Республики Казахстан», – заключил в своей книге знаменитый историк.

Величайшей заслугой Нурсултана Назарбаева являют­ся укрепление национального самосознания народа Казахстана, сохранение внутри страны социального мира на основе единства, межнационального и межконфессионального согласия. Ассамблея народа Казахстана, созданная и руководимая Елбасы, играет важную роль в формировании уникальной модели всеказахстанского единства.

Проводя анализ политического развития в Казахстане, Рой Медведев писал о Нурсултане Назарбаеве: «Подчеркнув, что в республике совершенно недопустим лозунг «Казахстан для казахов», он приветствовал другой: «Казахстан – это лаборатория дружбы народов». Процессы глобализации, которые идут в мире, отметил Назарбаев, опасны для ясной национальной самоидентификации. Но нет смысла бороться против новых информационных и иных технологий, к ним надо приспособиться».

Глубоко и очень разносторонне своё убеждение в важности сохранения принципа многонациональности народа Елбасы раскрыл в статье «Духовное завещание Абая».

«…Найти выход из сложной ситуации и сохранить целостность страны можно было только одним путём: от взаимопонимания – к согласию, от согласия – к единству. Мудрость наших предков гласит: «Алтау ала болса – ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса – төбедегі келеді» – «Если шестеро порознь – лишатся собственной доли, если четверо вместе – добьются невероятного». Сейчас об этом легко рассуждать, но в то время мы только ценой совместных усилий сумели прийти к общенациональному единству и таким образом защитить нашу молодую государственность. Экономические тяготы мы тоже преодолели сообща, делясь между собой, образно говоря, одним казахстанским хлебом. Это стало возможным благодаря доброй, открытой и щедрой душе казахского народа, а также всех, кто живёт вместе с казахами на пространстве от Алтая до Атырау, следуя заповедям Абая о человеколюбии, дружбе и братстве между людьми», – написал Нурсултан Назарбаев.

Казахстан нынешний – стабильный, устойчивый и перспективный – абсолютная заслуга Первого Президента Нурсултана Назарбаева, основателя независимого государства. Сегодня наша республика является одной из наиболее стабильных стран на постсоветском пространстве.

Известный английский писатель и биограф Джонатан Айткен, автор книги «Нурсултан­ Назарбаев и созидание Казахстана» также дал высокую оценку достижениям страны. В ноябре 2013 года в интервью журналистам телеканала «Хабар» он сказал: «Я думаю, что в мировой истории Нурсултан Назарбаев сыграл не меньшую роль, чем Черчилль в истории Великобритании. Первый Президент Казахстана стал мировым политиком, когда добровольно отказался от мощнейшего ядерного арсенала. Мне посчастливилось лично наблюдать, с каким почётом встретили Нурсултана Назарбаева на глобальном саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. Он был в центре внимания», – отметил писатель.

Благодаря уникальному глобальному мышлению Первого Президента современный Казахстан позиционируется на международной арене как главная безъядерная страна мира.

На пути к независимому развитию современного Казахстана Нурсултан

Назарбаев всегда уделяет особое внимание сохранению, развитию и интеграции тюркского мира – обширного пространства трёх континентов – Азии, Европы и Африки с населением в 300 млн человек.

За огромный вклад в сохранение и развитие наследия тюркского мира в октябре 2019 года на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в столице Азербайджана Нурсултану Назарбаеву была вручена высокая награда – орден Тюркского мира. В том же году Елбасы по предложению Турции был присвоен Пожизненный статус почётного председателя Тюркского совета.

В канун государственного праздника – Дня Первого Президента Республики Казахстан – в здании музея Библиотеки Елбасы на правом берегу столицы открылись две выставки: «Исторический код независимого Казахстана» и «Дипломатические дары как часть культурного наследия человечества». В числе уникальных артефактов из обширного собрания библиотеки здесь представлены подарки, которые Н. А. Назарбаеву­ преподнесли известные политики, главы государств, международные организации и жители Казахстана.

В каждом экспонате – знак признания абсолютного авторитета Елбасы,

в каждом – история становления целого государства, мощным стержнем которого за годы независимос­ти стала личность Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана

Абишевича Назарбаева.

…6 июля 2020 года основателю казахстанской независимости, выдающемуся государственному и общественному деятелю, политику с мировым именем, Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы Нурсултану Назарбаеву исполнилось 80 лет. В этот день в своём поздравлении Глава государства Касым— Жомарт Токаев подчеркнул особую роль и вклад Елбасы в развитие Казахстана, назвав Нурсултана Абишевича Назарбаева великим сыном казахского народа.

«Мы обычно говорим: «Еліміздің ұлы қайраткері, ұлы перзенті». И так считают во всём мире. Это действительно великий человек, и мы должны говорить об этом. Поскольку каждый народ известен своими выдающимися личностями, и каждый народ должен гордиться своими историческими деятелями», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Амерхан Рахимжанов,

директор Библиотеки

Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

«Казахстанская правда» №229 от 30 ноября 2020 года