Архитектор  суверенного государства 

«Построить хороший дом – непросто. Ещё труднее было построить молодое государство – Казахстан – наш общий дом. Строительство государства требовало ясного генерального плана, который давал бы чёткие ориентиры того, в каком государстве мы будем жить»

Нурсултан Назарбаев

Историческая роль Нурсултана Назарбаева в становлении Казахстана уникальна. Построив сильное государство и предложив долгосрочный план по выведению страны на лидирующие позиции, Елбасы реализовал вековые чаяния народа о независимой, стабильной и уважаемой республике. Определив основные перспективы развития Казахстана, Первый

Президент создал основу для уверенности казахстанцев в своём завтрашнем дне.

Елбасы заложил крепкий фундамент независимого Казахстана. Благодаря этому страна уверенно развивается, последовательно преодолевая все внешние вызовы. За короткое с точки зрения истории время Казахстан совершил мощный рывок из малоизвестной постсоветской территории в число 50 лидирующих стран мира.

Сугубо прагматичный подход, предполагающий конкретные дела, сохранение устойчивости всей системы, стратегическое планирование и поэтапное развитие позволили Казахстану за 30 лет добиться впечатляющих результатов в построении новой рыночной модели. Благодаря непрерывному процессу трансформации и глубоким системным реформам во всех сферах общества в мире заговорили о «казахстанском чуде», главным творцом и автором которого является Первый Президент Казахстана.

Исторический феномен Нурсултана Назарбаева заключается в том, что в сложнейших условиях Елбасы сумел консолидировать потенциал нации и мобилизовать общество на мощный прорыв в будущее, получивший образное название – «прыжок казахстанского барса».

РОСТ ЭКОНОМИКИ

До обретения независимости Казахстан был в середине списка союзных республик по показателю ВВП на душу населения и по другим показателям социально-экономического развития. Сейчас наше государство занимает на постсоветском пространстве, если исключить страны Балтии, которые являются членами ЕС, второе место после России: то есть Казахстан обогнал страны Южного Кавказа, Белоруссию. Опередил и Украину, хотя численность её населения более чем в два раза превышает население Казахстана.

В советское время Казахстан не был первой республикой и по научному потенциалу. Например, чтобы защитить диссертацию, нужно было ехать из Алма-Аты в Ташкент. Огромное внимание Первый Президент РК – Елбасы уделил вопросам образования и науки. В первую очередь, это подготовка специалистов в самых престижных вузах мира из числа молодёжи из простых семей. Возникли очаги новой науки и образования – в частности Назарбаев Университет и система интеллектуальных школ новой формации. Это стало одним из важнейших стимулов для создания динамичной современной экономики.

В Восточном Казахстане с 1993 года объём валового продукта вырос с 2,5 млрд тенге до 4,1 трлн тенге. Розничный товарооборот вырос с 518,2 млн тенге до 1 трлн тенге. В два раза увеличилось количество действующих предприятий малого и среднего бизнеса – сегодня это 88​ 938 объектов. До 621,9 млрд тенге увеличились объёмы инвестиций в основной капитал, до 5,2 млрд долларов США – объём внешнеторгового оборота.

Всё это привело к увеличению поступлений в государственный бюджет в 19,8 раза.

ПРОМЫШЛЕННОЕ СЕРДЦЕ РЕСПУБЛИКИ

Сильные регионы – основа процветающего государства. Восточный Казахстан – один из крупнейших промышленных центров республики. Флагманами отрасли цветной металлургии являются ТОО «Казцинк», АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», ТОО «Корпорация «Казахмыс», АО «Ульбинский металлургический завод» и другие, с каждым годом наращивающие положительную динамику производственного потенциала. Так, объём производства промышленной продукции вырос до 2,1 трлн тенге. Для сравнения, в 1991 году этот показатель составлял 29,7 млн тенге.

Стержнем всей экономической политики государства Елбасы выбрал курс на новую индустриализацию, развитие производства и уход от сырьевой зависимости, что позволит войти в число 30 наиболее развитых стран мира. В рамках этой программы действующими предприятиями Восточно-Казахстанской области внедрены системы бережливого производства, элементов роботизации и автоматизации, модернизация технологических линий. За годы независимости в регионе реализовано 50 проектов в рамках Карты индустриализации на 731,4 млрд тенге с созданием 8,6 тысячи новых рабочих мест.

Нурсултан Назарбаев во время каждого своего рабочего визита в Восточно-Казахстанскую область посещал промышленные площадки, общался с трудовыми коллективами, всегда задавая новый ритм начинаниям, направленным на дальнейшее процветание региона и государства.

За несколько лет индустриализации в Казахстане сформировалась новая модель экономического роста. В обрабатывающем секторе были привлечены десятки миллиардов долларов инвестиций, созданы сотни тысяч новых рабочих мест. Область занимает первое место в республике по производству инновационной продукции. Пятая часть, 20,3 процента, выпускаемой в стране инновационной продукции, производится в ВКО.

НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ

Первый Президент Казахстана нередко давал символический старт новым производственным объектам в ВКО, открытым в рамках реализации региональной Карты индустриализации. В 2014 году ему было представлено ТОО «Усть-Каменогорский завод технологического оборудования», которое специализируется на выпуске продукции, предназначенной для предприятий теплоэнергетического комплекса, строительной индустрии и металлургии.

Примером реального воплощения намеченного Елбасы курса на индустриализацию стал запуск медеплавильного цеха медного завода на Усть-Каменогорской металлургической площадке «Казцинка». Этот проект был внедрён в рамках реализации большого проекта Карты индустриализации Казахстана «Новая металлургия» и стал одним из 30 прорывных проектов Казахстана.

В 2018 году Нурсултан Назарбаев посетил завод по производству промышленного оборудования SV ТОО «Силумин-Восток». Предприятие специализируется на оказании инжиниринговых услуг в сферах строительства и инфраструктуры, машиностроения, энергетики, металлургии, горнодобывающей и нефтехимической промышленности.

На протяжении нескольких лет на крупных промышленных объектах ВКО проходили телемосты с участием Первого Президента Казахстана – Елбасы, где в онлайн-режиме он давал старт реализации новых проектов в рамках программы индустриализации.

В 2016 году в Восточно-Казахстанской области телемост прошёл на базе гигантов промышленной отрасли страны – ТОО «Казцинк», АО «УМЗ», ТОО «KAZ MineralsAktogay», AO «KEGOC». На территории АО «УМЗ» Елбасы дал символический старт началу строительства завода по производству ядерного топлива для атомных станций мощностью 200 тонн топлива в год.

Два года назад, во время общенационального телемоста «Вторая пятилетка индустриализации. Сделано в Казахстане», Первый Президент РК запустил 17 инфраструктурных проектов. Первым из них стал завод по переработке золотой руды Бакырчикского горнодобывающего предприятия в Восточно-Казахстанской области.

Во время одного из визитов в регион Нурсултан Назарбаев назвал Восточный Казахстан яркой жемчужиной страны, отмечая не только его природные красоты, но и то, что промышленные предприятия являются оплотом индустрии, а металлургические заводы и горно-обогатительные комбинаты региона – гордостью Казахстана. В Восточном регионе наряду с промышленностью динамично развивается аграрный сектор. За годы независимости площадь сельхозугодий увеличилась и составила 10,9 млн га, объём валовой продукции сельскохозяйственной отрасли вырос с 7,2 млн тенге до 592 млрд тенге. Инвестиции в агробизнес увеличились в 59,9 раза и достигли 29,6 млрд тенге. В прошлом году по государственной программе развития агропромышленного комплекса в регионе выплачено 30,7 млрд тенге в качестве субсидий.

В ФОКУСЕ – СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

За годы независимости в Казахстане создан крепкий фундамент социального государства. Пять социальных инициатив, выдвинутых Нурсултаном Назарбаевым, успешно реализуются в Восточном Казахстане. Они касаются насущных вопросов жизнедеятельности населения, которые имеют первостепенное значение для каждого человека.

Это качественное здравоохранение, образование, обеспечение каждой семьи жильём, развитие массового спорта, строительство дорог, развитие энергетики, расширение микрокредитования для развития массового предпринимательства, что особенно важно для сельской местности, увеличение грантов для получения высшего образования выпускниками школ, обеспечение их общежитиями и многое другое.

Регион с каждым годом набирает темпы развития, растёт уровень жизни и благосостояния восточноказахстанцев, область динамично развивает социальную и экономическую сферы.

Во время своих рабочих визитов Нурсултан Назарбаев принимал участие в открытии нового здания областного драматического театра, построенного в Усть-Каменогорске в 2015 году. В Семее посещал Центр ядерной медицины.

Стоит отметить, что медицинские учреждения области за несколько последних лет укомплектованы уникальным поликлиническим и диагностическим оборудованием. В этом Нурсултан Назарбаев лично убедился, посетив в Усть-Каменогорске Центр крови, Центр матери и ребёнка, первый в стране Центр роботизированной хирургии, который был открыт на базе первой городской больницы областного центра, и многие другие объекты здравоохранения.

Благодаря политике Первого Президента РК, основой которой всегда являлась забота о гражданах, Казахстан смог совершить значительный рывок в своём развитии. Стабильная экономика, стабильная политика, стабильное общество – это курс, проложенный Нурсултаном Назарбаевым, которым наше суверенное государство следует по сей день.

ПОД ЕДИНЫМ ШАНЫРАКОМ – К ВЫСОКИМ ЦЕЛЯМ

В этом году исполнилось 25 лет со дня создания уникального общественного института – Ассамблеи народа Казахстана, деятельность которого затрагивает практически все сферы жизни. Его главная миссия – сохранение общественного согласия и общенационального единства в стране.

Ассамблея народа Казахстана – результат уникального политического новаторства Елбасы – Первого Президента РК, всесторонне содействовавшего социально-экономическому и правовому равенству всех этносов, взаимообогащению культур.

Во всех программных статьях, выступлениях на сессиях Ассамблеи, на съездах лидеров мировых и традиционных религий Елбасы постоянно обращается к теме межэтнического и межконфессионального согласия, к актуальным проблемам укрепления духовности. Причём эти вопросы ставятся в ранг задач правительственного и регионального уровней, общественных структур и молодёжных организаций.

За годы своего существования Ассамблея народа Казахстана прошла длительный путь развития, накопив большой консолидирующий и интеллектуальный потенциал и трансформировавшись в институт народной дипломатии. Этот уникальный институт, объединяющий более ста этносов нашей страны, сыграл огромную роль в сохранении стабильности и поступательном развитии республики. Ассамблея демонстрирует всему миру успешность политики, проводимой Казахстаном в области межэтнических отношений.

Благодаря мудрой внутренней и внешней политике Елбасы сегодня все этносы имеют возможность сохранять и развивать свою историю, культуру, язык, заявлять о своих спортивных, культурных и интеллектуальных достижениях.

ПУТЬ К БЕЗЪЯДЕРНОМУ МИРУ

На сегодняшний день Казахстан является одним из признанных лидеров в глобальном антиядерном движении.

В этом году исполнилось 26 лет со дня подписания Казахстаном Договора о нераспространении ядерного оружия, членства нашей страны в МАГАТЭ, а также 11 лет с момента создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия.

Указ Нурсултана Назарбаева о закрытии Семипалатинского ядерного испытательного полигона имеет важное историческое значение. Принятое решение Первого Президента потребовало огромного мужества и железной воли. Оно стало катализатором для всего мирового антиядерного движения.

Предложения по созданию в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, размещение на территории нашей страны Банка низкообогащенного урана под эгидой МАГАТЭ, посреднические усилия Казахстана в урегулировании иранской ядерной проблемы, а также принятие Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия, внесли значительный вклад в укрепление фундамента глобальной стабильности и доверия.

Закрыв Семипалатинский полигон и отказавшись от четвёртого в мире арсенала ядерного оружия, Казахстан во главе с Елбасы получил полное моральное право выдвигать масштабные мировые инициативы. Активную политику в этом направлении наше государство продолжает на всех глобальных саммитах по ядерной безопасности, в которых участвует Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев в качестве почётного гостя, внёсшего выдающийся вклад в ядерное разоружение, всегда обогащая повестку дня новыми инициативами.

В одной из своих статей, посвящённых ядерной тематике, Первый

Президент Казахстана так охарактеризовал нынешнюю ситуацию в мире: «К счастью, мир сегодня не является ареной ядерных конфликтов. Но он является ареной серьёзных противоречий. И решение этих противоречий находится в руках немногих людей, принимающих решения. В руках лидеров государств, каждый из которых несёт долю ответственности за то, чтобы расщеплённый атом не расщепил всех нас».

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива редакции