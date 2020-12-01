Казахстанская модель развития

Онлайн-встречу на тему «Елбасы – ғасыр адамы» провели молодёжные лидеры Усть-Каменогорска.

Роль Первого Президента страны в становлении и развитии суверенного Казахстана неоценима. Достижения и успехи государства неразрывно связаны с именем Нурсултана Назарбаева, считают участники мероприятия.

В онлайн-встрече на платформе ZOOM приняли участие 100 человек, в том числе руководители молодёжных и студенческих организаций вузов Усть-Каменогорска, а также приглашённые гости.

Молодёжь обсудила казахстанскую модель развития и вклад Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в процветание государства.

– Следует отметить, что Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев возродил дух нашего народа, его сознание, мышление, нравственные и духовные ценности, традиции, культурно-историческое наследие, – подчеркнул один из участников встречи.

Ания Есмухамет