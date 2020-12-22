Символы признания и уважения 

История независимости Казахстана – это в том числе история пути Первого Президента, его становления в качестве политика мирового масштаба, о чём можно судить по уникальным орденам и медалям от лидеров иностранных государств и руководителей крупнейших международных организаций.

ОСОБО ЦЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Одно из крупнейших собраний исторических документов, фотоснимков, книг и предметов хранится в Библиотеке Первого Президента РК – Елбасы. И особое место в ней занимает коллекция высших государственных наград Нурсултана Назарбаева.

«В первую очередь каждая наг­рада – веха в истории становления независимого Казахстана, в развитии многовекторной внешней политики, успешной реа­лизации инициатив по формированию современной картины мира, свободного от милитаризма и ксенофобии. Во-вторых, все награды олицетворяют тео­рию и практику мировой геральдики как части наследия человечества, выраженного языком символов, священных для национальных и культурных сообществ», – подчёркивается в описании коллекции.

Говоря о значимости коллекции наград с точки зрения истории Казахстана, можно с уверенностью утверждать, что с именем Первого Президента Нурсултана Назарбаева связана вся история современной казахстанской государственности.

«Основные вехи формирования современной системы государственного управления, обеспечившего в долгосрочной перс­пективе прогресс и динамичное развитие Республики Казахстан, иллюстрируются элементами экспозиции. Сквозь призму государственных наград Нурсултана Назарбаева можно проследить как этапы восхождения уникальной личности Лидера по ступеням мировой дипломатии и политики, так и этапы поступательного развития страны, превратившейся из аутсайдера в активного, респектабельного участника современных геополитических процессов», – отмечают специалисты Библиотеки Первого Президента.

Путь Лидера ярко иллюстрируется хронологией и статусом наград, представленных в коллекции.

Самая первая высокая государственная награда – советский орден «Знак Почёта» – была присуждена Нурсултану ­Назарбаеву как секретарю парткома Карагандинского металлургического комбината. Тогда ему было всего 32 года.

В дальнейшем, когда Казахстан развивался как самостоятельное государство, под руководством Елбасы в республике проводились масштабные реформы во всех сферах государственного строительства и управления, в экономике, обеспечении безо­пасности. Деятельность ­Нурсултана Назарбаева на высшем государственном посту была высоко отмечена страной.

Елбасы удостоен высших степеней отличия Республики Казах­стан – званий «Халық Қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері». Как лицу, удостоенному этих званий, ему вручены знаки особого отличия – «Алтын Жұлдыз» и орден «Отан».

С соседями по региону и странами дальнего зарубежья Казахстан выстраивает дружеские и партнёрские взаимоотношения. Еще в Концепции внешней политики республики, утверждённой Указом Президента в 1995 году, были заложены принципы многовекторности при соблюдении долгосрочных национальных интересов.

Первый Президент РК является обладателем 47 высших государственных наград 39 стран мира.

Старейшим по времени учреждения орденом из числа тех, которыми награждён

Елбасы, является орден Святого апостола Андрея Первозванного, учреж­дённый Петром I в

1698 году. Этой награды ­Нурсултан Назарбаев­ был удос­тоен в 1998 году за большой личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Казах­стана. Также среди старейших наград – польский орден Белого орла (1705 год), орден Большого креста Почётного легиона, учреж­дённый императором Франции Наполеоном Бонапартом в 1802 году.

Заслуги Елбасы отмечены высокими наградами Испании, Великобритании, Греции, Бельгии, Люксембурга, Ватикана, Монако – это также ордена, история которых берёт начало в первой половине XIX века.

Ордена являются шедеврами мирового медальерного искусства. В них сплетены традиционные методики создания образа из металла и драгоценных камней и передовые технологии обработки материалов. Благородные металлы и драгоценные минералы в орденах и знаках отличия – непременные составляющие, они выражают престиж и достоинство того или иного государства.

С ДАЛЁКИХ БЕРЕГОВ

С первых шагов на мировой политической арене Казахстан позиционировал себя как мост между Западом и Востоком. При этом многовекторная внешняя политика республики признана феноменом в истории мировой дипломатии. В её основе – успешные партнёрские двусторонние контакты с высокой степенью доверительности, характерные для взаимоотношений Нурсултана­ Назарбаева с руководителями иностранных государств.

Нередко эти взаимоотношения были намного более тёплыми и открытыми, чем это предписывается нормами дипломатического этикета. Таким образом имидж Лидера – сильного, дальновидного, открытого и харизматичного политика – отражался на имидже страны. Отношение руководителей других стран к Казахстану и Первому Пре­зиденту

Нурсултану Назарбаеву­ наглядно иллюстрирует коллекция иностранных государственных наград.

Первую высшую награду иностранного государства Елбасы вручили в 1997 году – это был орден Кавалера Большого креста (высшей его степени) за заслуги перед Итальянской Республикой.

Из высших наград европейских государств Первый Президент Казахстана получил Кавалера Большого креста ордена «Звез­да Румынии», орден «Большая звезда Почёта за заслуги перед Рес­публикой Австрия», орден «Витаутаса Великого» первого класса (Литовская Республика).

В июле 2001 года Нурсултан Назарбаев стал Кавалером Большого креста ордена Спасителя (Греция). Присуждение последнего – признание выдающихся заслуг перед греческим государством за исключительные достижения в различных сферах, за выдающийся пример благодеяний.

В коллекции Библиотеки Первого Президента находятся и другие высшие награды государств Европы, присуждённые Нурсултану Назарбаеву.

Среди них – ордeн «Кoрoля Тoмислава на лeнтe сo знакoм Большой Звезды» (Хорватия), золотой почётный орден «Свободы» (Словения). Нурсултан

Назарбаев также является Кавалером Большого креста ордена Леопольда I (Бельгия) и т. д.

Одной из самых значимых можно назвать награду в знак признания заслуг в деле ядерного разоружения – ему присуж­дено звание почётного Кавалера «Большого креста ордена Святого Михаила и Святого Георгия». Его в 2000 году лично вручила Первому Президенту Казахстана Королева Елизавета II. Эта награда стала одним из знаков великой благодарности со стороны лидеров стран ближнего и дальнего зарубежья за глобальные мирные инициативы ­Нурсултана Назарбаева. И в первую очередь, за его решение, ставшее примером мужества и гуманизма, о закрытии Семипалатинского ядерного полигона.

Это историческое решение получило достойную оценку и руководства Японии – страны, которая на себе испытала боль и ужас ядерного оружия. «За выдающийся вклад в дело ядерного разоружения, глобальные инициативы по укреплению международного мира и безо­пасности, толерантности и межнациональной гармонии мирового сообщества» – так была представлена высшая награда Японии – орден «Хризантемы на Большой ленте», которую вручил Первому Президенту Казахстана император Японии Акихито в императорском дворце в 2008 году.

Из наград стран Азии в экс­позиции также представлен Большой орден «Мугунхва», который Нурсултану Назарбаеву вручил Президент Республики Корея Ли Мён Бак в 2009 году в Астане. С момента учреждения ордена – 13 августа 1949 года – им были награждены всего 117 человек. Главным образом, это президенты и премьер-министры зарубежных государств, с которыми Республика Корея имеет особо тесные, дружественные отношения.

Интересны и высшие награды стран исламского мира. Одна из них – орден «Ожерелье Великого Бадра». Он считается отличительным знаком Короля Саудовской Аравии. При восхождении на престол, во время принятия присяги и провозглашения королем он надевается вместе с «Ожерельем Короля Абдель Азиза».

Награда, согласно королевскому указу, вручается также главам государств в знак признательности за их деятельность и заслуги. Нурсултан Назарбаев­ удостоен ордена «Ожерелье Великого Бадра» в марте 2004 года, он единственный среди лидеров государств – членов СНГ получил эту награду.

Также в собрании высших государственных наград ­Нурсултана Назарбаева есть орден «Независимость» (Катар), орден «Заида» (ОАЭ) и другие.

ИДЕИ МИРА И ДОБРОСОСЕДСТВА

Грузия, Россия, Украина, Узбекистан дважды удостоили Первого Президента Казах­стана своих орденов. Субъекты Российской Федерации – Ингушетия, Чеченская Республика и Татарстан – также отметили Елбасы государственными наградами.

Каждая награда свидетельствует о признании лидерами зарубежных государств высокого политического авторитета ­Нурсултана Назарбаева, является выражением уважения.

Высокие награды олицетворяют собой заинтересованность сторон в дружбе и мире, стремление к упрочению взаимных связей и партнёрству, сотрудничеству между сторонами.

В Указе Президента Ингушетии Руслана Аушева о награж­дении Нурсултана Назарбаева есть формулировка: «…В знак благодарности казахстанцам за помощь и поддержку народа Ингушетии в годы сталинских репрессий». В Указе Президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова: «За заслуги в сохранении и укреплении дружественных и братских отношений казахского и чеченского народов, сложившихся в период политических репрессий – депортации чеченского народа в Казахскую ССР в 1944 году».

Среди высших государственных наград от государств – парт­нёров по СНГ в собрании Библио­теки Первого Президента есть орден «Князя Ярослава Мудрого» I степени (Украина), орден «Исмоили Сомони» (Таджикистан), орден «Буюк хизматлари учун» (Узбекистан), ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», «Ел юрт хурматы» (Татарстан) и другие.

Благодаря умению Первого Президента выстраивать отношения мира и добрососедства не только в рамках одного региона или даже одного материка, а в глобальном пространстве Нурсултана Назарбаева знает весь мир.

Одна из самых удивительных наград Первого Президента Казахстана присуждена ему именно за продвижение идей мирного диалога в глобальном масштабе и умение выстраивать партнерские отношения с другими странами.

От имени Папы Римского ­Иоанна Павла II Елбасы был награжден Золотой цепью ордена Пия XII «за искусность и талант­ливость в управлении государством». Награду ему вручил Апос­тольский Нунций в Республике Казахстан Мариан Олесь в декабре 2001 года в Астане.

Такое разнообразие высших государственных наград и их обширная география говорят о признании мировым сообщест­вом высокого авторитета и личных заслуг Первого Президента. При этом каждая награда выступает знаком признательности не только Елбасы, но и всему народу Казахстана.

Анастасия Прилепская

«Казахстанская правда»

№ 240 от 16.12.2020 г.