Собственный путь и   уникальная модель развития 

За 29 лет независимости Республика Казахстан добилась немалых высот в различных направлениях: политике, экономике, социальной сфере, культуре и спорте. Гордостью и самым большим достижением нашей страны по праву является сохранение единства этносов, проживающих под единым шаныраком. Несомненно, в этом огромная заслуга Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Как строилась независимая Республика Казахстан, рассказали кандидат социологических наук, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра «Алтайтану» Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова Элеонора Столярова и магистр философии, старший преподаватель кафедры «Рухани жаңғыру» и социально-гуманитарных дисциплин ВКУ имени С. Аманжолова Елена Савчук.

– В далёком 1991 году Нурсултан Абишевич, приняв на свои плечи груз ответственности за страну и её народ, направил Казахстан на путь динамичного развития. Какие незыблемые ценности стали основой сильного и уверенного в себе государства?

Элеонора Столярова:

– Из всех постсоветских республик именно Казахстану предрекали самую короткую жизнь в качестве суверенного государства. Надо сказать, что для этого были определённые основания. На раннем этапе своего становления Казахстан характеризовался огромной внутренней дифференциацией, были слабы социальные связи, а плюс к этому – из-за распада Союза нарушились и связи экономические. Поэтому многие зарубежные эксперты утверждали, что суверенный Казахстан – это явление временное или даже кратковременное.

В таких сложных условиях от выбора базовых ценностей, их озвучивания и непреложного им следования зависела вся судьба страны. Если бы в тот момент страна пошла по пути жёсткого национализма или узкой культурной идентичности, то в итоге Казахстан столкнулся бы с тяжёлыми последствиями. Понимая всё этническое и культурное многообразие, Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев принял единственно возможное в тех условиях решение – делать ставку на понятие общеказахстанской гражданственности, то есть на то, что нас всех объединяет. А объединяет нас земля Казахстана. Мы все дети этой земли, мы преданны ей, как преданны дети своей матери. Несмотря на различия между нами, мы хотим для нашей земли блага, и ради этого мы учились чувствовать себя единым народом, единой нацией.

От этого судьбоносного решения зависела жизнь миллионов людей. Стоит отметить, что оно было не просто принято и озвучено, а на протяжении десятилетий неотступно реализовывалось. Ни разу ни Президент, ни другие представители власти не отошли от идеи общеказахстанского мира. И пока мы осознаём, что мы, казахстанцы, – одна семья, мы способны справиться с любой проблемой. За годы независимости, на мой взгляд, верность выбора Елбасы подтвердилась наглядно.

– В чём уникальность казахстанской модели общественного согласия?

Элеонора Столярова:

– Выбор Первого Президента, о котором я говорила выше, вылился в концепцию единства, гражданского согласия, общеказахстанской солидарности. Ярким воплощением этого стало создание Ассамблеи народа Казахстана. Причём, хочу на это обратить особое внимание, изначально она называлась Ассамблея народОВ Казахстана, а затем стала – Ассамблея народА Казахстана. Это не просто изменение нескольких букв. Это изменение показало, что мы стали единым народом. Это изменение – свидетельство огромного исторического прорыва.

Почему мы говорим, что казахстанская модель общественного согласия уникальна? В современном мире большинство стран полиэтничны. Это глобальная тенденция, которая формировалась на протяжении всей человеческой истории. Практически все страны, у которых на сегодняшний день сформировалось мирное сосуществование этнических групп, в своей истории имеют кровавые страницы. Казахстан в этом плане уникален – как бы глубоко мы ни заглядывали в историю, не обнаружим ни одного по-настоящему серьёзного столкновения на межэтнической почве. Это удивительно. Сама история нам дала преимущество – у нас не было тяжкого груза взаимной обиды. Мы всегда можем договориться. Это не значит, что было легко, но это значит, что мы под руководством мудрого руководителя грамотно использовали те исторические возможности, которые были в нашем распоряжении.

– Какие стратегические задачи развития государства в начале становления независимости поставил Елбасы? И какие из них удалось реализовать, на Ваш взгляд?

Елена Савчук:

– Республике Казахстан нужно было форсированными темпами решить двойную задачу: во-первых, приступить к пересмотру того, как встраиваться в новый мир, ведь Казахстан обрёл суверенитет, а значит, внутренние и внешнеполитические связи должны были заработать по-новому. Во-вторых, осуществить переход от советской плановой модели экономики. Тогда предстояло строить государственность нового типа, формировать всю систему его экономических, политических, правовых, социальных институтов.

Степень ответственности тех, кто тогда находился в Казахстане на позициях, где требовалось принимать решения, сейчас трудно даже вообразить. Прежде всего, ответственность ложилась на плечи первого руководителя молодого государства – Президента

Нурсултана Назарбаева. Уверена, что новые поколения казахстанцев будут постоянно возвращаться к осмыслению и исследованию периода обретения суверенитета Казахстаном и вклада Елбасы.

На первых этапах независимости принимались стратегические решения, закладывавшие основы новой государственности. В системном виде образ нового Казахстана сложился в Конституции нашей страны. Этот документ называют основным правовым, стратегическим документом страны, которым заявляется суверенитет Казахстана, обозначаются его формы и принципы устройства. Первые задачи, которые стояли перед независимым Казахстаном, – прежде всего, создание комплекса всех условий и институтов для дальнейшего устойчивого развития.

Эти задачи, безусловно, были решены. Сегодня Казахстан – государство, суверенитет которого признан во всём мире, в котором сформирована собственная модель общественного развития. Казахстан – государство, способное ставить и решать самые амбициозные задачи.

– Нурсултана Назарбаева, как руководителя, отличала глобальность мышления, он всегда старался заглянуть вперёд, чтобы предугадать актуальность той или иной реформы. В то же время Елбасы опирался на фундаментальные мысли великого предка Абая Кунанбайулы. Какие акценты для конкретного исторического периода развития страны расставляет Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в своих Посланиях на фоне стремительных изменений в мире?

Элеонора Столярова:

– Начну с того, что в этом году наша страна отмечает 175-летие великого Абая Кунанбайулы. В нашем вузе была создана рабочая группа, которая работала над концепцией того, как нам не только отпраздновать юбилей, а по-новому осознать значение этой даты. В творчестве Абая заложены основные идеологемы: мир, труд, человек, благополучие, безопасность и развитие. Это такие опорные точки, на которых строилась вся его философия. Мне стало интересно, каким образом эти ценностные ориентиры реализовывались в реальной политике нашего государства на протяжении суверенного этапа развития. К Посланиям Елбасы я применила метод контент-анализа и выяснила, как часто повторяются эти ключевые понятия. Результат был представлен в виде диаграмм, которые наглядно показывают, что они встречаются во всех Посланиях, но в разном соотношении.

Например, в 2008 году, когда произошёл глобальный экономический кризис, на первый план выходят: рабочие места, трудоустройство. То есть те проблемы, которые волновали общество в тот момент времени, на них и делался акцент. Если речь идёт о росте напряжённости в мире, к примеру, обострение конфликта в Сирии, когда наша столица выступила площадкой для мирного урегулирования этих вопросов, в Послании чаще встречаются такие слова, как мир, мировой, всемирный, безопасность.

Контент-анализ позволил наглядно показать, как в Посланиях в зависимости от меняющейся ситуации сохраняются все базовые идеологемы Абая. Но акцент делается на ту часть философии, которая наиболее актуальна в тот или иной исторический период развития страны.

– Под руководством Нурсултана Назарбаева Республика Казахстан стала лидером в реализации масштабных реформ. Одна из них связана с модерниза—

цией общественного сознания. На Ваш взгляд, что подразумевает это понятие, и как идеи Елбасы реализовались на практике?

Елена Савчук:

– На мой взгляд, суть этой программы составляют слова Елбасы из его статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»: «Государство и нация – не статичная конструкция, а живой развивающийся организм. Чтобы жить, нужно обладать способностью к осмысленной адаптации». Условиями этого Нурсултан Абишевич назвал сохранение своей культуры и устремлённость в будущее на основе принципов конкурентоспособности, прагматизма, сохранения национальной идентичности, культ знания, эволюционное развитие, открытость сознания.

Кроме стратегических установок программа модернизации общественного сознания на первом этапе содержала шесть спецпроектов, направленных на популяризацию историй успеха казахстанцев, перевод бестселлеров мировой учебной литературы на казахский язык, переход на латиницу, продвижение достижений казахстанской культуры за рубежом, развитие патриотизма через знакомство с сакральными объектами Казахстана, изучение родного края и заботу о нём.

Каждый из проектов имеет свои цели и задачи. Но они по мере достижения предполагают продолжение работы в заданном направлении. Например, проект «100 учебников на казахском языке» по достижении отметки 100 не может завершиться. Даже если прекратится действие проекта в рамках программы модернизации общественного сознания – работа продолжится. Поскольку очень важным условием конкурентоспособности молодых казахстанцев является их доступ к качественной учебной литературе.

– Как преемственность поколений, то есть опора на исторический опыт и культурное наследие, помогла сохранить национальную идентичность?

Елена Савчук:

– Любой народ живёт не только в одной исторической, временной точке. Будучи общностью людей, решающей насущные задачи сегодня и совместно планирующей будущее, народ не может не обращаться к своему прошлому опыту, его изучению и выработке отношения к прошлому. Это, можно сказать, закон существования любой общности. В семье память о прошлом, опыт предыдущих поколений сохраняются естественным образом. Народ – общность сложноорганизованная, и для сохранения национальной идентичности требуется проводить специальную работу.

Нурсултан Абишевич в книге «В потоке истории» писал так: «Если бы политики отвечали только на вызовы современности, то судьба первых была бы намного проще. Драма действующего политика состоит в том, что шлейф истории незримо присутствует в каждом его деянии или высказывании, будь то разрушительный или созидательный акт».

За годы независимости были реализованы крупные государственные программы: «Мәдени мұра» (2004), направленная на восстановление историко-культурных памятников и объектов на территории Казахстана, и «Халық тарих толқынында» (2013), позволившая системно собрать и изучить документы из ведущих мировых архивов, посвящённые истории нашей страны.

С 2017 года в Казахстане реализуется программа модернизации общественного сознания и дополняющая её программа модернизации исторического сознания. Примечательно, что особый отклик среди казахстанцев получили проекты «Туған жер», «Сакральная география» и их результаты. То, что сегодня нам доступно посещение значимых для каждого казахстанца мест памяти, является результатом направленной работы государства.

Например, на территории Восточно-Казахстанской области проведена мощная работа в рамках реализации региональной программы развития археологии, в ходе которой исследованы исторические объекты: Берел, Елеке сазы, Шиликты, Акбаур, Аблайкит. Результаты этих исследований отражаются в экспозициях историко-краеведческого музея, передвижных выставках. Вокруг этих объектов, хранящих память о прошлом нашего народа, постепенно возводится инфраструктура, позволяющая с удобством добираться до места их нахождения.

В историко-культурном музее-заповеднике «Берел» построен уникальный для Казахстана саркофаг над курганом с захоронением сакской эпохи. И сегодня мы можем побывать там и увидеть всё на месте, прикоснуться к нашей истории. Особенно ценно, что в проведении исследовательских работ принимает участие казахстанская молодёжь, которая благодаря этому приобщается к богатой культуре своего народа.

– Какие условия в современном государстве создаются для будущего нации – молодёжи?

Елена Савчук:

– Любому народу, чтобы быть конкурентоспособным, необходимо формировать условия для того, чтобы молодое поколение могло быть успешным в меняющихся исторических условиях.

В Казахстане создаются условия для получения обязательного среднего образования, выделяются гранты для обучения в средних специальных и высших учебных заведениях. Наряду с государственными грантами существуют образовательные гранты региональных исполнительных органов власти и гранты, выделяемые учебными заведениями.

Есть такие программы поддержки молодёжи, как «Серпiн» и «С дипломом – в село». Для решения вопроса о доступном жилье действует государственная программа ипотечного жилищного кредитования «7-20-25». Для развития продуктивной занятости и массового предпринимательства – программа «Еңбек».

Значительную роль в реализации поддержки молодёжи играет молодёжное крыло партии «Nur Otan» – «Jas Otan». За время существования «Jas Otan» в рядах организации воспиталась целая плеяда молодых, успешных общественных и политических деятелей. Эта молодёжная организация помогла в развитии и определении жизненного пути многих молодых людей, дав им возможность быть причастными к решению различных социальных проблем.

Казахстанская молодёжь сегодня обучается в стране и за рубежом, занимает высокие места в спортивных соревнованиях, побеждает в престижных международных конкурсах, организует общественные движения и участвует в них, начинает собственный бизнес. XXI век – время молодых и инициативных, креативных и решительных: открыты возможности мобильности, более доступны социальные лифты, развиваются институты «слышащего государства».

Елбасы принадлежат слова, обращённые к молодёжи: «Ваше новое независимое мышление – это фактор, который поведёт страну к новым целям, кажущимся нам сегодня далёкими и недосягаемыми». Создаваемые сегодня государством условия позволяют достигать многого и стремиться к мечте тем, кто готов трудиться, проявлять инициативы. Успехи сегодняшней молодёжи – это шаги в успешное будущее страны.

– Успешный опыт национальной модернизации и эволюционных преобразований, произошедших в стране под руководством Елбасы за годы независимости, зарубежные эксперты называют «казахстанской моделью развития». Что заключает в себе это понятие?

Елена Савчук:

– Казахстанская модель развития – это результат того непростого пути, который прошёл Казахстан. Формирование этой модели – процесс непрекращающийся. Очень важны такие качества, как гибкость, готовность к оперативной перестройке для реагирования на вызовы современности. За двадцать девять лет независимости утверждены суверенитет и территориальная целостность нашей страны, проведены глубокие реформы и системная модернизация всех сфер общественной жизни.

Экономическую и политическую модернизацию, модернизацию социальной сферы дополнила модернизация общественного сознания. По сути, за прошедшие годы заложен фундамент дальнейшего развития нашей страны, оформлена собственная модель. Под руководством Первого Президента Нурсултана Назарбаева народ вошёл в новый исторический этап, поверив в свои силы, в возможность успеха, несмотря на глобальные кризисы, многочисленные противоречия и барьеры.

Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года в очередной раз отметил большой вклад Елбасы в становление нашей страны, а также подчеркнул, что предстоящая в следующем году юбилейная дата – тридцатилетие независимости – является важной вехой. Оглядываясь на пройденный путь, Казахстан сегодня намечает новые перспективы.

– С самого начала становления независимого государства Первый

Президент РК придавал особое значение внешнеполитической сфере. Какое место, на ваш взгляд, удалось занять Казахстану на мировой арене за годы

независимости?

Элеонора Столярова:

– Если оглянуться назад, то мы действительно прошли путь от государства, в успех существования которого мало кто верил, к государству, которое сегодня воспринимается как оплот стабильности огромного Центрально-Азиатского региона. В этом важную роль сыграл огромный авторитет Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Его многочисленные инициативы, которые он не просто озвучивал, а реализовывал. Это и отказ от ядерного оружия, и участие в урегулировании индийско-пакистанских отношений, российско-турецких отношений, конфликтов на востоке Украины и в Сирии, а также международные инициативы по евразийской интеграции, проведению Международной выставки «ЭКСПО- 2017» и форумов мировых и традиционных религий в столице Республики Казахстан, когда за один стол впервые сели представители различных религиозных течений.

Наша страна зарекомендовала себя на мировой арене как государство, обладающее авторитетом в силу своей предсказуемости во внешней политике. Это ценно в современном меняющемся мире. В то время, как многие мировые лидеры то и дело выступают с неожиданными и даже шокирующими заявлениями, наше государство продолжает твёрдо придерживаться разумного и прагматичного подхода к решению любых непростых задач как во внешней, так и во внутренней политике.

Татьяна Кравченко

Фото сайта elbasy.kz, из архива редакции