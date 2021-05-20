И свет, и вода

Жители улицы Токсангазина города Аягоза через социальные сети подняли вопросы по ремонту дорог, установке уличного освещения и проведению водопровода.

По словам акима Аягозского района Сеилбека Искакова, в ближайшее время будут проведены работы по освещению улиц. А ремонт дорог и подведение водопровода планируют осуществлять поэтапно.

Кроме того, глава района рассказал о сегодняшнем состоянии реки Малый Аягоз.

– Как известно, в 2018 году река Малый Аягоз вышла из берегов. Акиматом проведены работы по очистке и расширению канала, – отметил Сеилбек Искаков. – Однако сегодняшнее состояние реки весьма плачевное, жители не перестают мусорить. Поэтому призываю граждан, проживающих на берегу реки Малый Аягоз, не относиться к ситуации пренебрежительно, соблюдать чистоту и порядок.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников

Аягозский район