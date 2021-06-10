И пойдём, и поедем с комфортом

На средний ремонт дорог Семея в этом году выделено 450 млн 581 тысяча тенге.

По словам руководителя городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сериккали Жуманова, в этом году будут отремонтированы улицы: Елемесова, Грязнова, Кордонная, 3-й проезд, Алтайская, Паровозная, Стальского, Синицына, Севастопольская, Сыбанова, дорога в пос. Железнодорожников. Подрядчиком определено ТОО «Гордорстрой».

– Работы по среднему ремонту уже начаты. Завершены работы на улицах Алтайской, Паровозной, Севастопольской, 3-й проезд, Кордонной, Грязнова. На стадии завершения – на улицах Стальского и Синицына. Начаты работы на улицах Елемесова и Сыбанова. Из областного бюджета на средний ремонт дорог дополнительно выделен 1 млрд тенге. Средний ремонт произведут на проспекте Ауэзова и других дорогах в городе. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению поставщиков на проведение вышеуказанных видов работ, – рассказал он.

Также согласно плану мероприятий развития окраин Семея на 2020–2021 годы выполнена профилировка дорог с применением щебня в посёлках Ушактар и Комсомольский, микрорайоне Аксай общей протяжённостью на 6,7 км, завершена профилировка дорог с ПГС в посёлке Водный на улицах Республиканской, Семипалатинской, 15-й Водной общей протяжённостью 3,5 км. Также проведена грейдеровка дорог в пос. Водный на улицах 9-й Водной, 13-й Водной, 14-й Водной, в пос. Восход на улицах Южной, Заливной, Предгорной в районе треугольника ул. Стаханова и в п. Бобровка.

Вместе с тем ТОО «Семей Тазалык» проведёт работы по текущему ремонту городских дорог на сумму 83 млн 745 тыс. тенге. На сегодняшний день текущий ремонт выполнен на 12 улицах Семея и проезжей части автогужевого моста. Ведутся работы и по ремонту городских тротуаров.

– На текущий ремонт тротуаров заключён договор на сумму 41 млн 440 тыс. тенге с ТОО «Айым». В рамках проекта «Бюджет народного участия» по просьбам жителей будут выполнены работы по устройству тротуара на ул. Би-Боранбая, а также в центральных частях города. Работы уже начаты, – заключил Сериккали Жуманов.

Флора Левина

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Семей