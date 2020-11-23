И NEET, и «хикки», и nem-nem 

Во втором квартале 2020 года в ВКО отмечен резкий скачок количества молодых людей, которые не хотят работать или учиться. Если в первые три месяца текущего года их доля в структуре молодёжи ВКО составляла 5,7 процента, то во втором квартале достигла 8,6 процента. Об этом ходе брифинга сообщила директор Семейского филиала ВКО Ассоциации молодёжных и детских организаций Эльзира Жунусова.

Как отметила Эльзира Жунусова, их общественная организация при поддержке Управления внутренней политики ВКО занимается реализацией трёхлетнего социального проекта, связанного с выработкой комплексных эффективных мер, направленных на снижение количества молодых людей категории NEET.

– Это достаточно новое понятие в современном обществе. Однако проблема молодёжи, которая не работает и не желает учиться, уже охватила практически все страны мира, как развитые, так и развивающиеся. В разных странах их называют по-своему. Например, в Бразилии эту категорию называют термином nem-nem, а в Японии – «хиккикомори» или просто «хикки», – отметила Эльзира Жунусова.

В мировой практике принято относить к категории NEET-молодёжи иждивенцев, молодых женщин, воспитывающих маленьких детей, фрилансеров, сельскую молодёжь, выходцев из малообеспеченных семей, молодых людей с инвалидностью и ассоциальные группы молодёжи.

Отметим, что доля молодых людей категории NEET в ВКО – одна из самых высоких в республике. В лидерах антирейтинга Карагандинская область. Там этот показатель достиг

12,1 процента. А если говорить об абсолютных цифрах, то самое большое количество тунеядствующей молодёжи насчитывается в Алматинской области – 39,2 тыс. человек. В целом по Казахстану – 265,5 тыс. молодых людей, относящихся к этой категории.

По данным комитета статистики РК, в Восточно-Казахстанской области на 1 января 2020 года насчитывалось 244 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет. Из них в городе проживает 147 456, а в сельской местности – 96 549 человек.

– В ходе реализации проекта мы провели ряд обучающих кустовых семинаров в Семее, Усть-Каменогорске и Кокпекты, организовали работу диалоговых площадок, школы гражданской активности, провели социологическое исследование, собрали базу данных NEET-молодёжи в ВКО и открыли консультационные центры «Жастарға кеңес», где безработная молодёжь получает исчерпывающую информацию о мерах государственной поддержки в трудоустройстве, – проинформировала Эльзира Жунусова.

Так, в ВКО за девять месяцев 2020 года в рамках программы «Еңбек» поддержка была оказана 16 тыс. молодых людей. Рабочие места в рамках программы «Дорожная карта занятости» получили 3,7 тыс. молодых восточноказахстанцев. В период летних каникул 1206 человек смогли поработать в рядах студенческих отрядов «Жасыл ел». В основном это выходцы из многодетных, малообеспеченных семей, сироты и люди с инвалидностью. Среди них студенты колледжей и вузов, старшеклассники и безработная молодёжь.

По программе «С дипломом – в село» 294 молодых специалиста получили бюджетные кредиты на сумму 1,1 млрд тенге и подъёмные средства – 102,9 млн тенге.

– На наш взгляд, самой эффективной программой содействия занятости стал проект «Молодёжная практика». В этом году в этой программе появилось два новых интересных направления – «Первое рабочее место» и «Контракт поколений», – поделилась своими наблюдениями директор молодёжной общественной организации.

Так, первый проект предполагает предоставление рабочего места молодому специалисту на срок не менее 24 месяцев, что позволяет обрести первый значимый трудовой опыт. А «Контракт поколений» позволяет трудоустроить молодого специалиста на рабочее место работника, который в ближайшие месяцы собирается уходить на заслуженный отдых. То есть будущий пенсионер заранее готовит для себя замену в трудовом коллективе.

– Реализация социального проекта по разработке комплексных мер по снижению количества NEET-молодёжи в ВКО продолжится до конца

2022 года. Мы надеемся, что за это время достаточно подробно изучим ситуацию, что позволит выработать эффективные комплексные меры по снижению численности безработных молодых людей в нашей области, – подытожила Эльзира Жунусова.

Софья Соболевская