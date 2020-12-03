И на нашей улице праздник! 

В День Первого Президента РК в селе Бескарагай прошёл ряд долгожданных новоселий.

Напомним, в 2020 году Бескарагайский район стал большой строительной площадкой, где особое внимание уделялось благоустройству населённых пунктов.

– В Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что социальное благополучие граждан неразрывно связано прежде всего с жилищным вопросом, – отметила руководитель отдела внутренней политики, культуры и развития языков Бескарагайского района Назира Идрисова. – Поэтому во исполнение поручений Главы государства в День Первого Президента РК в нашем районе ещё 16 семей из числа многодетных, социально уязвимых слоёв населения и государственных служащих получили ключи от нового жилья.

По словам руководителя районного отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сунгата Назарова, построено 13 новых двухквартирных домов на улицах Каирбаева и Ауэзова.

– Сейчас продолжаются внутренние отделочные работы дополнительно в пяти двухквартирных домах, – сказал Сунгат Назаров. – После их завершения и подведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры несколько бескарагайских семей обретут крышу над головой.

Ева Ким

Бескарагайский район