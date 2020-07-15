Хороший кипер – успех команды

Тренер вратарей «Торпедо» Роман Медведев рассказал, как идет подготовка вратарей и на кого возлагают большие надежды в предстоящем хоккейном сезоне.

В предстоящем сезоне большие надежды связаны с вратарями местной школы Андреем Шутовым и Владиславом Нуреком. В сезоне 2019/2020

А. Шутов был безоговорочным первым номером в «Алтай Торпедо», а Владислав стабильно защищал ворота «Алтая» и молодежной сборной Казахстана.

– В какой физической и психологической форме подошли к предсезонным сборам вратари?

– Ребята подошли к сборам в хорошем состоянии как в физическом, так и в психологическом. Они тренировались, мы были постоянно на связи. Вратари получали задания, выполняли их и высылали мне видео. Самое главное, что все здоровы.

– Насколько пристально следили за их игрой в сезоне 2019/2020?

– Не могу сказать, что пристально, так как работал в академии СКА. Тем не менее, были постоянно на связи. Посмотрел нарезки с их играми, провели большую работу над

ошибками.

– Как проходят первые тренировочные занятия?

– У нас сейчас втягивающий цикл: ребята выполняют комплекс упражнений с использованием скакалок, работаем над быстротой рук, ног, предусмотрены восстанавливающие упражнения на пресс, мышцы ног, спины. Тренировочный процесс будет обширным. На сборах вратари будут заниматься вместе с командой общефизической подготовкой. Плюс отдельные вратарские тренировки: реакция, координация, скорость.

– Каковы перспективы вратарей усть-каменогорской школы в сезоне 2020/2021?

– Думаю, что наши вратари должны показать уверенную игру. Мы приложим для этого все усилия и постараемся сделать так, чтобы довольны были наши болельщики, тренерский штаб и руководство клуба. Ставим цель – подготовить вратарей и для сборной

Казахстана.

Говорят, что голкипер в хоккее – это половина команды. От вратаря зависит очень многое, в современном хоккее он должен показывать достаточно стабильную игру, давать партнерам уверенность и надежду. В прошлом сезоне местные вратари показали хорошие результаты, а укрепят ли они свои позиции или улучшат, увидим на играх.

Роман Медведев возглавил голкиперов «Торпедо» в 2020 году. Мастер спорта Республики Казахстан, игрок национальной сборной Республики Казахстан U-20, участник чемпионата мира 2006 г., в 2012 – 2018 гг. – тренер вратарей в ВКО СДЮШОР. Ранее воспитанник усть-каменогорского хоккея два года работал в академии СКА (Санкт-Петербург).

Камила Ботагамитова

пресс-служба ХК «Торпедо»