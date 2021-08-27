Хорошие дороги – артерии жизни

Дороги – это артерии жизни, нет дороги – нет и жизни, считает ветеран труда из Восточного Казахстана Бахыт Калымов, стоявший у истоков становления отечественной дорожной отрасли на заре независимости страны, внося своим трудом неоценимый вклад в её развитие.

О таких, как Бахыт Калымович, говорят: «человек на своём месте». Где бы ему ни приходилось работать, о нём всегда так отзывались, потому как работал с душой и по совести, прикладывая максимум усилий, чтобы добиться хороших результатов.

Трудовой стаж Бахыта Калымова составляет более 40 лет. Всю свою трудовую деятельность он стоял на страже народных и государственных интересов. Жители региона помнят и уважают его заслуги, а это главная оценка его работы, которая убеждает в правильности выбранных им жизненных ориентиров.

Оценка его труда государством не менее значимая для него. Ветеран дорожной отрасли имеет высшее профессиональное звание – «Құрметті жолшы» – «Почётный дорожник», а также он награждён медалями «Қазахстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» и «Еңбек ардагері».

Сегодня ветеран труда, будучи пенсионером, продолжает добросовестно трудиться, по-прежнему душой болея за дорожную отрасль и жизнь региона в целом.

Бахыт Калымов родился в 1951 году в Тарбагатайском районе. Окончив школу, поступил в Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт на факультет «Автомобильные дороги». Затем дипломированный специалист два года служил в рядах вооружённых сил. После возвращения был принят в Усть-Каменогорский проектный институт «Каздорпроект». Начинал с должности инженера. Сразу показал себя ответственным и профессиональным работником, поэтому спустя год был переведён руководителем группы.

– В 70-х годах в стране начался строительный бум – возводились новые автодороги, мосты, – рассказывает наш собеседник. – При этом остро ощущалась нехватка специальной техники, однако качество выполнения работ всегда было в приоритете.

В 1981 году Бахыт Калымович перешёл в управление автомобильных дорог, возглавлял производственно-технический отдел. Спустя три года специалиста назначили главным инженером управления. С 88-го по 96 год Калымов работал главным инженером дорожно-эксплуатационного участка ДЭУ села Ахмирово.

Наступили тяжёлые для страны 90-е годы. Бахыта Калымовича пригласили на работу в областное казённое предприятие автомобильных дорог начальником отдела. С присущей ему энергичностью, ответственностью и профессионализмом он взялся за решение проблем. Определял конкретные ориентиры, чётко ставил задачи, привлекал необходимые инвестиции, что позволило дать дальнейший толчок развитию дорожной отрасли региона.

В 2001 году его назначили заместителем начальника областного департамента автомобильных дорог, где он проработал до выхода на пенсию. Его заслуги перед Восточным Казахстаном многократно были отмечены наградами, грамотами и благодарностями.

С 2017 года Бахыт Калымов является заместителем директора строительной компании ТОО «Зайсан». Профессионал своего дела, зная всю структуру дорожной сферы, передаёт подчинённым знания и опыт, учит их работать на совесть, быть ответственным перед страной и народом.

– Восточный Казахстан сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся регионов страны, – отмечает ветеран труда. – Поэтому дорожная инфраструктура должна и дальше обеспечивать стабильное экономическое процветание и развитие области. Надеюсь, так и будет.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива Б. К. Калымова