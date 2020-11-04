Грядёт большое новоселье 

Масштабное новоселье ожидается в этом году в Кокпектинском районе. Ключи от новых квартир получат сразу 68 многодетных и малообеспеченных семей. Для них строятся 34 двухквартирных дома.

По информации акимата Кокпектинского района, сдача их в эксплуатацию запланирована в ноябре. Строят новое жилье ТОО «Найман—құрылыс», ТОО «DK proekt», ТОО «Көкпекті жолдары». Уже готовые квартиры, согласно условиям этого проекта, купит район с последующейпередачей нуждающимся категориям граждан. В селе Самарском строятся 10 из 34 домов.

Новые двухквартирные дома будут подключены к электросетям, водопроводной и канализационной системам. Только отопление останется индивидуальным, за счет домашних печей. Кроме этого, возле каждого дома предусмотрен земельный участок, на котором хозяева смогутзаниматься подсобным хозяйством.

В целом, этот год обещает стать для жителей района щедрым на презентации. Ожидается открытие нового физкультурно—оздоровительного комплекса, а также памятника Абылайхану.

Рысбек Жантыкеев

Кокпектинский район