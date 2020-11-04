Грядёт большое новоселье 

Вести из районов

Масштабное новоселье ожидается в этом году в Кокпектинском районе. Ключи от новых квартир получат сразу 68 многодетных и малообеспеченных семей. Для них строятся 34 двухквартирных дома. Грядёт большое новоселье 

По информации акимата Кокпектинского районасдача их в эксплуатацию запланирована в ноябреСтроят новое жилье ТОО «Найманқұрылыс», ТОО «DK proekt», ТОО «Көкпекті жолдары». Уже готовые квартирысогласно условиям этого проектакупит район с последующейпередачей нуждающимся категориям гражданВ селе Самарском строятся 10 из 34 домов. 

Новые двухквартирные дома будут подключены к электросетямводопроводной и канализационной системамТолько отопление останется индивидуальнымза счет домашних печейКроме этоговозле каждого дома предусмотрен земельный участокна котором хозяева смогутзаниматься подсобным хозяйством. 

В целом, этот год обещает стать для жителей района щедрым на презентацииОжидается открытие нового физкультурнооздоровительного комплексаа также памятника Абылайхану. 

Рысбек Жантыкеев 

Кокпектинский район 

 

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