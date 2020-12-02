Гречка, масло, мясо и сыр из Шемонаихи 

Янтарного цвета растительное масло, золотистый мёд будто вобрали в себя зной и свет засушливого лета. Текущий год выдался для тружеников аграрной сферы Шемонаихинского района трудным, однако сельчане завершают его на позитивной ноте. Краски минувшей осени, морозная палитра зимы отразились на цветовом фоне ярмарки, а также на ассортименте продукции села.

В чём находит отражение душа сельского жителя? И какие черты характера присущи северным районам ВКО? Чувствуется всегда широта натуры и запас прочности. А также

щедрость, любовь к труду, к людям, своему краю.

По информации заместителя акима района Бакытжана Молдаханова, на ярмарку хозяйства привезли около 8,5 тонны различной продукции агропромышленной отрасли. Район является надёжным мясомолочным поясом области. Говядину высшего качества поставляет одно из лучших в стране КХ «Камышинское». Оно известно рекордами по надоям, выращивает зерно, мелет муку, выпекает хлеб, другие хлебобулочные изделия. Екатерина Артемьева и Любовь Зубкова предлагают ещё свою крупу. Если гречка везде в дефиците и очень дорогая, то здесь она стоит 300 тенге за килограмм. Когда её сами вырастили и переработали, то и качество отменное. Горох тоже свой, по цене 100 тенге. Глава хозяйства Владимир Акулов известен новаторской жилкой как в производстве, так и в социальной сфере.

Аким сельского округа Борис Миронов рассказал о буднях земляков. В Камышинке есть свой живой уголок, где содержатся верблюды. Летом из их молока готовится шубат. Имеются пони для катания маленьких детей. Есть и опыт взаимного партнёрства с горнорудным предприятием, которое строит ствол шахты поблизости. Горняки оказывают помощь социально уязвимым слоям населения. Участвуют в проведении других подобных акций.

Крупяные культуры также на прилавках от сельчан из Выдрихи. Хозяйство Александра Белкина тоже славится урожаями зерновых. Имеет мельницу, потому мука у них – высших сортов. На ярмарке представлено мясо домашней птицы разных видов. Куры, утки, гуси – на выбор. Накануне праздников горожане ими охотно запасаются. В декабре много праздничных дат и выходных дней.

У жителей Рулихи отличные новости. Недавно аким района Григорий Акулов сообщил на брифинге, что закуплен племенной скот в Голландии. Сейчас он уже в пути. Прибытие ожидается четвёртого декабря. По словам акима округа Бакытжана Тайтулеуова, для 300 голов скота молочной породы готовы помещения. Проект уже три года реализует ТОО «Рулиха». Его руководитель Серик Сагандыков планирует довести стадо до 1100 голов. Хозяйство является опорным, помогает сельчанам во всём. На молочно-товарной ферме будут новые рабочие места.

Сельчане бережно относятся к истории края. На базе школы действует музей, есть редкие экспонаты. Вплоть до древних курганов, что найдены на территории округа.

Производством и поставками растительного масла занято ТОО «Востоксельхозпродукт» из Первомайского. Помимо него, есть ещё масло сливочное и топлёное. Его привезли сельчане из Верх-Убы. В местном ТОО «Ютекс» – широкий перечень продукции. Есть творог, сметана, айран, кефир, брынза, пласты сливочного и целые круги топлёного масла. Их реализатор Наталья Михайличенко показывает местный бренд. Это сыр сулугуни, который готовят по старинным грузинским рецептам. По отзывам давних клиентов, такая продукция из натурального сырья.

Другая компания в селе пробует на рынке продвигать рыбу в вакуумной упаковке. Копчёный сазан, лакомые куски щуки аккуратно упакованы, удобны для хранения. Продавцы также предлагают полуфабрикаты. Пельмени и манты не из фарша, а из мелко порезанного мяса. Такой способ в ходу и моде в южных регионах страны. Теперь и здесь получает постоянную прописку и применение. Ещё осваивают верхубинцы выпуск продукции халал. Сырьё для этого в виде свежей конины всегда имеется в наличии.

Рынок чутко реагирует на запросы людей, а это обычно порождает предложение. По словам руководителя отдела предпринимательства Эльдара Конорбаева, идеи и деловые инициативы сельчан всегда находят поддержку.

Мы поинтересовались мнением разных покупателей на ярмарке. Они, не сговариваясь, сходятся на том, что тут можно запастись продуктами лучшего качества во многом из-за натурального, органического их происхождения.

Меир Токобаев