Гречишное поле запахнет мёдом

О дефиците сырья для производства гречневой крупы в один голос вещали многочисленные средства массовой информации республики до начала жаркого нынешнего лета. В продаже повысился спрос со стороны покупателей, соответственно и цена на гречку.

Фермеры в Восточном Казахстане исторически сеют гречиху и перерабатывают её на крупу. Недостатка в ней, казалось бы, быть не должно. На традиционных ярмарках по реализации продукции сельского хозяйства в областном центре гречневую крупу предлагают многие районы ВКО. Между тем сегодня складывается вполне благоприятная конъюнктура на потребительском рынке, а переработчики области и соседних регионов говорят о нехватке сырья. На это влияют очень многие факторы. Наверное, в первую очередь, сезонность в аграрном секторе республики. Пока фермеры вырастят, уберут новый урожай, переработают его, отгрузят поставщикам и в торговлю, требуется время. Цикл производства на гречишном поле обладает большой инерционностью, естественные процессы роста растений и созревания урожая искусственно ускорить никак нельзя. Потому всё надо предвидеть, как минимум, на год вперёд, заложить в планы, если это возможно в наших условиях.

В последние годы посевные площади под гречихой, по словам специалистов, оставались на одном уровне. Не было выгодной цены и особого стимула для фермеров заниматься крупяной культурой. Однако, по официальной информации Управления сельского хозяйства Восточного Казахстана, лёд тронулся. Если в прошлом году в масштабах области гречиха занимала 14 тыс. га, то нынче посевные площади увеличились до 20 тыс. га. Подобный шаг едва ли покроет растущие потребности, учитывая, что динамика повышения спроса и цен на продукты высокая. Ситуация на продовольственном рынке – как на качелях. Она требует большей гибкости от фермеров и продавцов, чтобы реагировать на все запросы вовремя и адекватно.

НОВОЕ И СТАРОЕ

В разных регионах Казахстана свои вкусовые или гастрономические пристрастия. Южане любят рис и плов, а на востоке в почёте гречневая каша, гарниры из гречки. В солдатском рационе блюда и сухой паёк, консервы на основе гречневой крупы, мяса находятся вне конкуренции. Кроме того, крупяная культура является щедрым медоносом. Рядом с полем всегда ставят пчелиные улья или возле пасеки учёные Опытного поля засевают участок гречихой. Польза, стало быть, взаимная. Пчёлы собирают нектар, обеспечивают медовый взяток. Одновременно они активно опыляют растения и способствуют росту всходов. В развитых странах аграрии платят пчеловодам хорошие деньги за опыление и прибавку урожая, сообщают в срок о химической обработке растений, чтобы не погибли пчёлы.

Не будем далеко ходить, всплеск интереса к гречихе и крупе из неё отмечен в середине прошлого века. Говорят, кто ищет, тот всегда найдёт. Не так давно издана книга под названием «Алтай азаматы» об известной всем личности, Герое Социалистического Труда, председателе колхоза Бошае Китапбаеве. В одном из очерков очевидец тех событий Лео Шик, работавший одно время в бывшем Больше-Нарымском районе, рассказывает об интересном эпизоде. Разные культуры в сельском хозяйстве области в различные годы переживают то взлёт, то падение. Аграрии Алтая знакомы с гречихой с давних времён. Своеобразный ренессанс её в полеводстве связан с колхозом, где долгое время работал Бошай-аксакал. Опыт его актуален и сейчас.

«Бошай Китапбаевич был неугомонным новатором. Во время работы в Большенарымском районе колхоз первым в области освоил производство гречихи. Тонкостями возделывания этой культуры очень подробно делился с ним Яков Геринг, председатель колхоза из Павлодарской области. У него же в 1980-1981 гг. были приобретены первые семена гречки.

Преимущество производства этой дефицитной крупы состояло в том, что наряду с высокими закупочными ценами за каждую тонну поставленной гречки государство выделяло колхозу по тонне комбикормов. А ведь вначале этой затеи было немало критиков и скептиков. Сегодня же поля Шемонаихинского и Глубоковского районов сплошь и рядом засеяны гречихой».

К СОЮЗУ С НАУКОЙ

Вернёмся к теме дефицита сырья для производства крупы. Переработчики, по их утверждениям, как крупные, так и мелкие, готовы загрузить мощности и полностью закрывать спрос на неё оптовых, розничных потребителей. В идеале, выгоднее всего переработать собственное сырьё, выращенное аграриями области. Для того есть все условия и возможности: плодородные земли, знания, опыт, кадры, техника и технологии. С другой стороны, возникает вопрос с семенным материалом, оптимальными сортами гречихи. Готовы ли местные учёные и практики обеспечить фермеров в ВКО качественными, высокоурожайными семенами?

По информации представителя ТОО «Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция» Батташа Тулегенова, учёные и производственники готовы к партнёрству с аграриями региона. Однако деловые связи должны строиться не в пожарном порядке, а крепнуть на системной, долговременной основе. Мы вместе побывали на демонстрационных площадках, где проводятся опыты. Среди множества культур, за которыми сейчас заботливо ухаживают сотрудники предприятия, сразу выделяется из общего ряда гречишное поле. В пору массового цветения над ним распространяется медвяный дух. Кружатся пчёлы, создаётся впечатление, что нам слышится их ровный гул. Именно с таких полей и ароматных соцветий добывается гречишный мёд, ценимый любителями. В жаркую, чрезмерно сухую погоду растения не так активно выделяют нектар. Совсем другая картина после дождей. А для крылатых тружениц тогда наступает полное раздолье.

Сотрудница предприятия Ирина Шуллер отмечает, что уход за посевами и всходами – как за малыми детьми. Каждую пядь земли коллеги обходят по нескольку раз в день, большинство операций и прополка проводятся ими вручную. Иначе в исследовательской работе нельзя. Остаётся только молча снять шляпу перед энтузиастами и фанатами отрасли, восхищаться их преданностью делу.

СТИМУЛЫ РОСТА

По поводу брендов и размещения культур. Локации риса характерны для жарких регионов Казахстана. Там его производство поставлено на широкую ногу. Техника и технологии, кадры, сорта и урожаи – на мировом уровне. Успешно осваивается экспорт. Есть другая сторона у медали. Чрезмерно большой расход воды для полива. Это сейчас аграрии пытаются возмещать диверсификацией и культурами, сберегающими влагу, новыми технологиями.

Что касается гречки, наверное, спрос на неё будет у нас всегда. Правда, неизбежны приливы и отливы. Однако окончательно из виду крупяная культура не пропадает. В этой связи опять приходят в голову принципы некоторой цикличности в полеводстве и конъюнктуре рынка гречки. Судим по примерам из собственной практики журналиста. Летом 1988 года редакция информационных программ Казахского телевидения из Алматы обратилась с просьбой подготовить репортаж о проблемах производства гречихи. Её в заметных масштабах выращивали тогда совхозы и колхозы Восточного Казахстана. Чувство солидарности и взаимовыручки всегда на первом месте у коллег. И место съёмок определили быстро, договорились о встрече, оперативно подготовили и отправили коллегам материал. Действующими лицами, героями репортажа стали аграрии известного передового колхоза из села Прапорщиково. В Глубоковском районе до сих пор сильны давние традиции. Уже в новом веке нам приходилось на страницах «Рудного Алтая» рассказывать о производстве гречихи фермерами из села Уварово и другими крестьянскими хозяйствами. К чему такие экскурсы в далёкое и недавнее наше прошлое? Они позволяют нам выявлять некоторые закономерности. Время от времени всё возвращается на круги своя. Такие тенденции важно использовать в своих интересах, в деле.

Возможно, прозвучит банально, но любой дефицит и кризис неизменно открывают перед аграрным сектором новые возможности. В известной мере превращают труд в сельском хозяйстве ВКО в некое подобие игры в шахматы. Нужно все действия просчитывать на много ходов вперёд. Лидеры сельского хозяйства в мировом масштабе давно достигли потолка развития, у них острая конкуренция. В нашем случае свободные ниши рынка являются стимулом или шансом для решения текущих и перспективных задач. Нашим аграриям есть куда стремиться и над чем работать.

Не секрет, что сложности, возникшие из-за пандемии, вынуждают сельское хозяйство активно заняться импортозамещением. Во Всемирной паутине много информации, что соседнее государство ввело запрет на вывоз гречки на период июнь-август текущего года. Если нам невыгодно, а то и вовсе невозможно закупить гречиху по импорту, то придётся сейчас и в будущем выращивать её самостоятельно.

Меир Токобаев

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Глубоковский район