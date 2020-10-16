Грани доброты 

Как привлечь волонтёров и поддержать их мотивацию, обсудили на семинаре-тренинге в Усть-Каменогорске.

Мероприятие, участие в котором приняли специалисты областного и городского фронт-офиса, председатели комитетов по делам молодёжи вузов и студенты колледжей, представители молодёжных организаций, провела менеджер республиканского фронт-офиса Куралай Жаркымбаева.

На семинаре-тренинге обсудили факторы эффективности волонтёрских проектов, помощь по потребностям бенефициара, освещение волонтёрской деятельности, фандрайзинг.

– Это мероприятие позволило рассмотреть, какие ресурсы необходимо подключать, чтобы мотивировать молодёжь заниматься волонтёрской деятельностью, – отметила руководитель Молодёжного ресурсного центра Управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области Арайлым Есимбекова. – Также затронули вопросы подготовки к возможной второй волне коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что число волонтёров в условиях чрезвычайной ситуации увеличилось. Они распространили 94 тысячи медицинских масок. При их участии 33485 человек получили необходимую поддержку. Также материальная помощь оказана 6013 малообеспеченным и многодетным семьям. Были организованы различные акции, челленджи.

Александра Исаева