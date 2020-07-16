Готовы дать отпор вирусу

Два основных вопроса, которые интересуют сейчас всех жителей региона, – достаточно ли хорошо оснащены стационары и хватает ли лекарственных препаратов для лечения больных COVID-19?

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Восточно-Казахстанской области рассказал руководитель областного управления здравоохранения Ильяс Мухамеджан.

По его информации, в регионе с 28 марта текущего года зарегистрировано 3377 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Из них 1739 – с клиническими симптомами, 1638 – без симптомов. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 246,3. На контроле остаются 660 очагов инфекции и 2185 контактных лиц.

– С 28 марта по 7 июля в регионе зарегистрировано 22 летальных случая от COVID-19, девять случаев – от сопутствующих заболеваний, 51 – от пневмонии, где ПЦР на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат, – сообщил Ильяс Мухамеджан.

Есть и положительные новости: из инфекционного стационара выписаны 905 выздоровевших из 1708 человек с симптомной формой. Излечились 725 бессимптомных вирусных носителей из 1638.

Что касается коечного фонда, при выявлении первых случаев заражения по области открыли 100 инфекционных и 411 провизорных коек. На сегодняшний день их количество увеличено до 1816 и 2188 соответственно. Показатель занятости коечного фонда для больных COVID-19 составляет 41,9 процента.

Во всех городских и районных больницах функционируют реанимационные койки и палаты интенсивной терапии. Для оказания медпомощи тяжелым пациентам развернуто 227 коек. На сегодняшний день там находятся 88 тяжелых больных, из них восемь подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Занятость реанимационных коек составляет 43,6 процента.

Работа по оснащению коечного фонда необходимым оборудованием продолжается. К имеющимся 196 аппаратам ИВЛ и 57 рентген-аппаратам дополнительно закупили 50 аппаратов ИВЛ и 10 рентген-аппаратов. Стоит отметить, что оборудование поступает не только в Усть-Каменогорск и Семей, но и в те города и районы, которые в нем нуждаются, – Зайсанский, Курчумский, Бескарагайский и другие. Планируется, что к 1 сентября в области будет 246 аппаратов ИВЛ и 67 рентген-аппаратов.

– К имеющимся 175 кислородным концентраторам получено дополнительно 30, в пятницу планируется поставка 160, а к 1 августа – 133 кислородных концентраторов, которые необходимы пациентам для кислородной терапии, – подчеркнул Ильяс Мухамеджан. – Дополнительно область закупает оборудование для определения состояния пациентов в круглосуточном режиме.

Для закрытия потребности в автомобильном транспорте для скорой медицинской помощи заключены договоры на поставку 216 автомобилей. К 1 сентября планируется поставка первых 100 единиц транспорта, которые будут укомплектованы всем необходимым оборудованием.

Медицинский персонал, работающий в инфекционных и провизорных стационарах, полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты. Не возникает проблем и с лекарственными препаратами в стационарах. Запасов медикаментов для оказания медпомощи достаточно – от двух недель до месяца. Необходимые лекарственные препараты поставляет «СК-Фармация».

Добавим, что в помощь «скорым» создана 331 мобильная бригада из числа работников поликлиник, которые обеспечивают оказание качественной медицинской помощи с выездом на дом. Все мобильные бригады обеспечены транспортом. Эти группы не только проводят осмотр и лечение на дому, но и при необходимости могут доставить лекарственные препараты.

– «СК-Фармация» и другие поставщики обеспечивают поликлиники лекарственными препаратами, – сказал Ильяс Мухамеджан. – В ближайшее время заболевшие коронавирусом могут не покупать лекарства, а получать их в рамках гарантированного объема бесплатной помощи в своих поликлиниках. В случае если врач поликлиники назначит лечение при надлежащем поступлении лекарственных препаратов, больные будут получать их бесплатно на дому.

Помимо этого, из разных стран в область поступает гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Также по эпидемиологическим и медицинским показаниям в области проведено 185 тысяч обследований методом ПЦР-тестирования и экспресс-анализов.

– ПЦР-диагностика проводится строго по медицинским показаниям и направлению врача, – отметил Ильяс Мухамеджан. – При появлении симптомов коронавирусной инфекции нужно обратиться в поликлинику, при необходимости у пациента будут взяты анализы и отправлены на исследование. Эта процедура проводится бесплатно.

Татьяна Кравченко